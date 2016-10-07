Топ Новости
<
>

Россия хотела бы вернуть военные базы на Кубе и во Вьетнаме

7 октября в 11:58

Военные базы на Кубе и во Вьетнаме Путин ликвидировал в начале 2000-х. Теперь хотели бы вернуть.

Гавана
Русские хотели бы вернуться в Гавану
Россия рассматривает возможность возвращения советских военных баз на Кубе и во Вьетнаме, заявил замминистра обороны РФ Николай Панков.

"Мы этой работой занимаемся. Мы видим эту проблему", - сказал Панков, отвечая на вопрос, планирует ли военное ведомство возвращаться на базы в таких странах, как Вьетнам и Куба.

Он также отметил, что не хочет сообщать детали по данному вопросу, однако рассказал, что руководство ведомства "переосмысливает" решения, которые были приняты по ликвидации баз в этих странах.

Советская военная база на Кубе - радиоэлектронный центр в Лурдесе - была сдана в эксплуатацию в 1967 году. Она была расположена в южном пригороде Гаваны и служила главным сначала советским, а затем и российским центром радиоэлектронной разведки. В 2001 году президент России Владимир Путин объявил о ликвидации базы в Лурдесе, вывод базы был осуществлен в августе 2002 года.

Читайте также: В США заговорили о большой вероятности войны с Россией - СМИ

Базу в городе Камрань Вьетнам передал СССР в безвозмездную аренду в 1979 году, в последующие годы на ней базировалась 17-я оперативная эскадра ВМФ. О выводе войск с базы в Камрани Путин сообщил одновременной с решением о кубинской базе - в 2001 году.

Напомним, в конце 2014 года США и Куба постепенно начали дипломатическое сближение. В июле 2015 года, после более чем полувекового перерыва, открылись посольства США на Кубе и Кубы – в США.

По материалам: РИА Новости , РБК ,
Читайте также
Тэги Куба Вьетнам военный
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.89
EUR 28.96
Последние новости