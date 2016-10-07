Россия хотела бы вернуть военные базы на Кубе и во Вьетнаме

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Военные базы на Кубе и во Вьетнаме Путин ликвидировал в начале 2000-х. Теперь хотели бы вернуть.

Русские хотели бы вернуться в Гавану

Россия рассматривает возможность возвращения советских военных баз на Кубе и во Вьетнаме, заявил замминистра обороны РФ Николай Панков.

"Мы этой работой занимаемся. Мы видим эту проблему", - сказал Панков, отвечая на вопрос, планирует ли военное ведомство возвращаться на базы в таких странах, как Вьетнам и Куба.

Он также отметил, что не хочет сообщать детали по данному вопросу, однако рассказал, что руководство ведомства "переосмысливает" решения, которые были приняты по ликвидации баз в этих странах.

Советская военная база на Кубе - радиоэлектронный центр в Лурдесе - была сдана в эксплуатацию в 1967 году. Она была расположена в южном пригороде Гаваны и служила главным сначала советским, а затем и российским центром радиоэлектронной разведки. В 2001 году президент России Владимир Путин объявил о ликвидации базы в Лурдесе, вывод базы был осуществлен в августе 2002 года.

Базу в городе Камрань Вьетнам передал СССР в безвозмездную аренду в 1979 году, в последующие годы на ней базировалась 17-я оперативная эскадра ВМФ. О выводе войск с базы в Камрани Путин сообщил одновременной с решением о кубинской базе - в 2001 году.

Напомним, в конце 2014 года США и Куба постепенно начали дипломатическое сближение. В июле 2015 года, после более чем полувекового перерыва, открылись посольства США на Кубе и Кубы – в США.