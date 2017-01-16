Россия хочет вооружить генерала в Ливии, чтобы бросить вызов Западу - The Times

Ливийский генерал добивается от Москвы оружия и помощи в подготовке воинов.

Россия контактирует с генералом из Ливии.

73-летний генерал Халиф Хифтар, которого поддерживаемое ООН правительствообъявило террористом, на прошлой неделе провел переговоры с Россией на высоком уровне. Разговор состоялся на борту российского авианосца "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море.

Об этом передает The Times, добавляя, что ливийский генерал, который воюет с прозападным правительством в Триполи, в течение последних семи месяцев провел ряд встреч с министрами иностранных дел и обороны России, чтобы попросить поддержку и оружие.

"Командиры генерала Хифтара говорят, что цель его контактов с Россией - обеспечение обучением и оружием, поскольку его боевикам трудно получить новые арсеналы из-за эмбарго на продажу Ливии оружия, которое было введено ООН во времена восстания против Муаммара Каддафи", - говорится в статье.

Соратники ливийского генерала говорят, что Россия доверяет Хифтару. Во время встреч на борту "Адмирала Кузнецова" он разговаривал по видеосвязи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Сторона ливийского генерала сообщает, что Москва пообещала ему лоббировать отмену эмбарго ООН на продажу оружия.