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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Госдума в первом чтении утвердила предложение Минобороны отправлять срочников на войну в другие страны.

Россия хочет отправлять срочников и солдат запаса на войны за границу. znak.com

начала очень опасную игру, когда решила позволить российским солдатам срочной службы и военным в запасе заключать годовые контракты для участия в операциях за пределами России. Это развяжет Кремлю руки и позволит расширить военное присутствие в Сирии и других "горячих точках".

Об этом на страницах австрийского издания Der Standard пишет Андре Баллен, напоминая, что к этому времени российское вмешательство в сирийскую гражданскую войну ограничивалось лишь бомбардировками и завуалированной отправкой "военных консультантов". В последнее время в Москве все громче звучат заявления, что только воздушной операцией победить войну и защитить режим Башара Асада не удастся. Поэтому нужна сухопутная операция, хотя она была бы для Кремля очень рискованной. Ведь количество погибших начнет стремительно расти, если вспомнить опыт Чечни и Афганистана.

"Чтобы не вызвать у россиян болезненные ассоциации с затяжной войной в Афганистане, которая унесла жизни большого количества российских военных, Путин постоянно подчеркивал, что Москва будет оказывать сирийскому режиму лишь поддержку с воздуха", - говорится в статье.

Однако, новый законопроект гласит о том, что дальнейшее обострение войны в Сирии неизбежно. Недавно издание Financial Times сообщало, что Россия начала наступление в Сирии сразу после телефонного разговора Путина и Трампа. После их разговора в Кремле заявили о достижении согласия в том, что для борьбы с терроризмом необходимы совместные усилия.

По данным СМИ, расходы России на военную операцию в Сирии за год составили не менее 58 млрд рублей. Основная часть расходов пришлась на вылеты авиации. Всего российские самолеты сделали около 13 тысяч боевых вылетов. Средняя продолжительность полета составляла от 1 до 1,5 часа. Общая сумма расходов на это оценивается в 50 млрд рублей.

Не менее 9,364 человек, включая 3,800 гражданских лиц, были убиты в течение 12 месяцев с начала первых российских авиаударов по Сирии, сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. Россия запустила воздушную кампанию 30 сентября прошлого года в поддержку сирийских правительственных сил. Это была военная интервенция, цель которой - помочь Башару Асаду.