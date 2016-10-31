Россия готовится к большому сокращению бюджета, которое затронет даже армию – FT

Масштаб сокращения государственных расходов указывает, насколько болезненный удар наносит по Москве дешевая нефть.

Москва может начать сокращать расходы на армию уже в 2017 году. znak.com

Из-за обвала цен на энергоносители и глубокой рецессиипридется на протяжении ближайших трех лет сокращать государственные расходы. Серьезные урезания финансирования нависли над здравоохранением, образованием и даже обороной. В целом Москва планирует сократить свои расходы на 27%.

Об этом сегодня пишет Financial Times со ссылкой на проект бюджета на следующий год, который правительство подало на рассмотрение российского парламента в пятницу.

Москва считает, что по результатам этого года российский ВВП сократится на 0,6%. Однако, после трех лет экономического падения Россия ожидает роста на 0,6% уже в 2017-ом. Аналитики предполагают, что Дума может сопротивляться сокращению расходов на оборону, хотя много статей остались в проекте бюджета под другими названиями.

"Если этот проект бюджета будет принят, это может привести к началу периода, в течение которого реальные военные расходы будут падать", - сказал эксперт из университета бирмингема Джулиан Купер.

По его мнению, к 2019 году российский военный бюджет может сократиться на 15% по сравнению со своим пиковым объемом в 2015-ом.

Также Москва собирается продать государственные доли госкомпаний, в частности в "Роснефть". Это может помочь сократить дефицит бюджета, но в краткосрочной перспективе. В рамках планов сокращения российского фискального дефицита с 3,7% от ВВП в этом году до 1,2% в 2019-м, в проекте бюджета на 2017 год предлагается урезать общие государственные расходы на 1%, а также на 1,3% и 0,33% в 2018-м и 2019-м годах соответственно. В следующем году Москва планирует сократить расходы на здравоохранение на 22% по сравнению с нынешним годом.

Эксперты московской Высшей школы экономики отмечают, что правительство России собирается потратить на образование и здравоохранение меньше всего за последние 10 лет.

"Такая деградация приближает Россию к странам третьего мира", - писала российская газета "Ведомости".

Но до этго времени финансирование обороны оставалось высоким по международным стандартам. На армию Москва тратила 23,7% от всего федерального бюджета, или 4,7% от ВВП. Но в 2017 году она собирается сократить эту статью расходов до 17,5% от всего федерального бюджета, или 3,3% от ВВП.

Тем временем, "Информационное сопротивление" сообщает, что Россия пытается сократить финансовые затраты на содержание "ЛНР". в Частности, по данным "ИС", предполагается изменить порядок продажи российской нефти и бензина в "ЛНВ", выбросив из схемы частных "посредников" с РФ, и перейдя на прямые поставки предприятию "Луганскнефтепродукт".

Ранее сообщалось, что Кремль сокращает финансирование боевиков в Донбассе. C начала сентября изменен порядок финансового обеспечения деятельности "органов управления" боевиков.