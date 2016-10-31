Россия готовится к большому сокращению бюджета, которое затронет даже армию – FT

Масштаб сокращения государственных расходов указывает, насколько болезненный удар наносит по Москве дешевая нефть.
Об этом сегодня пишет Financial Times со ссылкой на проект бюджета на следующий год, который правительство подало на рассмотрение российского парламента в пятницу.
Москва считает, что по результатам этого года российский ВВП сократится на 0,6%. Однако, после трех лет экономического падения Россия ожидает роста на 0,6% уже в 2017-ом. Аналитики предполагают, что Дума может сопротивляться сокращению расходов на оборону, хотя много статей остались в проекте бюджета под другими названиями.
"Если этот проект бюджета будет принят, это может привести к началу периода, в течение которого реальные военные расходы будут падать", - сказал эксперт из университета бирмингема Джулиан Купер.
По его мнению, к 2019 году российский военный бюджет может сократиться на 15% по сравнению со своим пиковым объемом в 2015-ом.
Также Москва собирается продать государственные доли госкомпаний, в частности в "Роснефть". Это может помочь сократить дефицит бюджета, но в краткосрочной перспективе. В рамках планов сокращения российского фискального дефицита с 3,7% от ВВП в этом году до 1,2% в 2019-м, в проекте бюджета на 2017 год предлагается урезать общие государственные расходы на 1%, а также на 1,3% и 0,33% в 2018-м и 2019-м годах соответственно. В следующем году Москва планирует сократить расходы на здравоохранение на 22% по сравнению с нынешним годом.
Эксперты московской Высшей школы экономики отмечают, что правительство России собирается потратить на образование и здравоохранение меньше всего за последние 10 лет.
"Такая деградация приближает Россию к странам третьего мира", - писала российская газета "Ведомости".
Но до этго времени финансирование обороны оставалось высоким по международным стандартам. На армию Москва тратила 23,7% от всего федерального бюджета, или 4,7% от ВВП. Но в 2017 году она собирается сократить эту статью расходов до 17,5% от всего федерального бюджета, или 3,3% от ВВП.
Тем временем, "Информационное сопротивление" сообщает, что Россия пытается сократить финансовые затраты на содержание "ЛНР". в Частности, по данным "ИС", предполагается изменить порядок продажи российской нефти и бензина в "ЛНВ", выбросив из схемы частных "посредников" с РФ, и перейдя на прямые поставки предприятию "Луганскнефтепродукт".
Ранее сообщалось, что Кремль сокращает финансирование боевиков в Донбассе. C начала сентября изменен порядок финансового обеспечения деятельности "органов управления" боевиков.ZN.UA