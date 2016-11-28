Россия финансирует венгерских правых радикалов – FT

Издание пишет о доказательствах того, что венгерские радикалы получают деньги от Москвы.

Россия финансировала и тренировала бойцов неонацистской организации "Движение национального фронта" в Венгрии. Twitter/Szabolcs Panyi

Когда водетый в обычную одежду полицейский пришел домой к Иштвану Гйоркошу с обыском из-за подозрения в незаконном хранении оружия, 76-летний неонацист забаррикадировался. Началась кровавая перестрелка, и полицейский погиб. Гйоркоша схватили и бросили за решетку. Он ждет обвинений.

Со всеми предыдущими арестами, обвинениями в незаконном хранении оружия и совершении преступлений на почве ненависти, усатый основатель венгерской неонацистской организации "Движение национального фронта" часто фотографировался в военной униформе. Он был известен на всю страну за свои фашистские политические взгляды. В его родном городке "Движение национального фронта" постоянно устраивало военные учения и даже приглашало местных жителей посмотреть.

Чего не знали о "правой" милитаризованной организации, так это о ее связях со спецслужбами России. Об этом сегодня пишет Financial Times.

"Мы не считаем, что эта атака была спланирована российским правительством. Но существуют серьезные подозрения, что Гйоркоша поддерживала Москва", - сказал директор аналитического центра Political Capital Петер Креко.

После перестрелки Гйоркоша с полицией, которая состоялась в октябре, полиция на прошлой неделе устроила обыски в девяти зданиях, найдя гораздо большие скрытые арсеналы "Движения национального фронта", чем ожидалось.

"Хотя российская поддержка право-радикальных групп в Европе до этого времени оставалась на уровне сплетен, последние события в Венгрии вывели на свет новые доказательства московских длительных усилий по выращиванию правых экстремистов", - говорится в статье.

Важно то, что венгерская служба безопасности теперь подтвердила, что членов "Движения национального фронта" открыто тренировали российские дипломаты и люди в форме российской военной разведки. В электронных письмах лидеров венгерской организации, которые были обнародованы венгерскими СМИ, речь идет об их планах относительно сохранения финансирования от Москвы. Гйоркош также основал сайт hidfo.ru для распространения пророссийской дезинформации о войне в Украине.

Издание пишет, что лицо, осведомленное о связях России и "правых" радикалов, рассказала, что основанное в 1989 году "Движение национального фронта" - лишь одно из десятков других экстремистских организаций в Венгрии. В сотрудничестве с российской разведкой их привлекает антизападная риторика Москвы, идеология против глобализации и определенная перспектива финансовой поддержки. По словам журналиста Андраша Дежо, который исследует деятельность радикальных групп в Венгрии, Россия считает долгосрочной инвестицией поддержку таких организаций, как "Движение национального фронта".

"Это не класический шпионаж, а, скорее, манипуляция прессой, гражданской и политической системой", - сказал Дежо, добавляя, что радикалов можно использовать для политической дестабилизации.

"Россияне используют абсолютно другое оружие для создания альтернативной реальности. Они хотят дезориентировать людей, заставить их чувствовать себя в опасности", - добавил журналист.

Аналитики интересуются, почему правительство Венгрии столько лет позволяло российским агентам открыто сотрудничать с венгерскими радикалами на территории страны-члена НАТО. На протяжении последних шести лет Будапешт не обвинял никого из россиян в шпионаже.

Бывший премьер-министр страны Ференц Дюрчань уверяет, что российские шпионы беспрепятственно действуют в Венгрии, превращая ее в "маленькую Москву".

"Мы действительно верим в то, что российских шпионов в Венгрии нет? Это утверждение просто не заслуживает доверия", - сказал он.

Эти опасения разделяют и в венгерских служб безопасности. Источники рассказали изданию о том, что Будапешт знал о поддержке российских группировок годами. Но правительство из-за тесных политических связей с Москвой и страх перед экономическими последствиями так и не решилось дать ответ на такие действия России.

Подробнее о связи Венгрии и России читайте в спецпроекте ZN.UA "Похищение Европы" в разделе "Венгрия. Лучшие друзья России".