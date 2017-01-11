Россия должна ответить за свои действия - Тиллерсон

Речь с тезисами о России номинант на пост Госсекретаря США Тиллерсон подготовил для выступления в Сенате 11 января.

Тиллерсон выступит с резкими заявлениями о России Flickr/WGC2012

Бизнесмен Рекс Тиллерсон , которого избранный президент США Дональд Трамп номинировал на пост Госсекретаря США, подготовил выступление в Сенате. Во время выступления Тиллерсон планирует высказать обеспокоенность в отношении международной политики, которую проводит Российская Федерация.

"В то время как Россия стремится к уважению на мировой арене, ее недавние действия игнорировали американские интересы. Россия должна знать, что мы будем ответственными в отношении наших обязательств и наших союзников, и что Россия должна ответить за свои действия", – говорится в тексте речи, которую распространила "переходная команда" Дональда Трампа, сообщает "Радио Свобода".

"Наши союзники по НАТО правомерно встревожены возрождением амбиций России. Но это произошло из-за отсутствия американского лидерства, которое оставило эти двери открытыми", – сказано в тексте речи.

Ранее неоднократно сообщалось о связях самого Тиллерсона с Россией и лично с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сообщение о номинировании Д. Трампом госсекретарем Рекса Тиллерсона, президента компании Exxon Mobil, вызвало серьезную реакцию не только в США. Для этого есть основания. Подробнее читайте в статье президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаила Гончара "Время тиранозавров, или В чьих руках Трамп*?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".