Россия будет считать террористами всех оппозиционеров, которые не покинут Алеппо

Лавров пообещал российскую поддержку армии Асада в наступлении на восточную часть города.

Лавров озвучил новые угрозы оппозиционным группам в Алеппо. president.pl

Министр иностранных делСергей Лавров заявил об уверенности в том, что Москва и Вашингтон смогут договориться о решении сложной ситуации в Алеппо во время переговоров на этой неделе.

Как сообщает Reuters, по словам российского дипломата, Россия будет считать террористами все оппозиционные группы, которые не покинут восточную часть города.

"Мы будем относиться к ним как к террористам, экстремистам, и будем поддерживать операцию сирийской армии против этих преступных групп", - сказал Лавров.

"Мы убеждены, что когда Америка объявит о своей инициативе боевикам и предложит им покинуть Алеппо, они поймут, какие шаги нужно сделать им и их союзникам, которые застряли в восточной части Алеппо", - добавил он.

Глава российского МИД Сергей Лавров и Госсекретарь Джон Керри собираются провести переговоры в Женеве во вторник вечером или в среду утром. По словам Лаврова, Керри представил свой план относительно маршрутов и времени для вывода оппозиционных сил.

Тем временем Керри прибыл в Германии для обсуждения ситуации в Украине. Он проведе переговоры с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а также возьмет 6-7 декабря в Брюсселе участие во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО.

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