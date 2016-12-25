Россия активизировала авиаудары по Идлибу и пригородам Алеппо

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Восемь воздушных ударов нанесены по городам Биниш, Саракеб и Джиср аль-Шакур.

Россия продолжает бомбить позиции повстанцев в Сирии Zouhir_AlShimale / Twitter

Самолеты ВВС РФ усилили удары по позициям повстанцев в сирийской провинции Идлиб и пригородах Алеппо, заявили повстанцы и местные жители.



По меньшей мере восемь авиаударов были нанесены по городам Биниш, Саракеб и Джиср аль-Шакур в провинции Идлиб. Были сообщения о нескольких пострадавших, в основном среди гражданского населения, передает Reuters.

Как сообщалось ранее, в сирийском городе Алеппо достигнуто перемирие между правительственными войсками президента Сирии Башара Асада и повстанцами, воюющими против его режима, но эвакуация гражданских лиц и представителей сил оппозиции откладывалась по неизвестным причинам. В четверг, 15 декабря, эвакуация началась, но была сорвана из-за обстрелов правительственными войсками гуманитарного конвоя.

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу, 9 декабря, большинством голосов поддержала подготовленный Канадой проект резолюции по немедленному прекращению огня в Сирии.

Совет безопасности ООН в пятницу, 16 декабря, провел закрытое совещание по ситуации в Аллеппо. Инициатива проведения встречи принадлежала Франции. Члены Совбеза планировали получить "ясную и актуальную информацию" о происходящем в Алеппо, а также обсудить перспективы эвакуации жителей восточной части города и поставки туда гуманитарной помощи.

Представители сирийской армии заявили о том, что операция по возврату контроля над Алеппо находится в завершающей стадии. Восточная часть города Алеппо находилась под контролем повстанцев сирийской оппозиции на протяжении четырех лет.

Тем не менее, сирийская оппозиция готова продолжать борьбу против Асада даже после потери Алеппо. Оппозиционеры отмечают факт важности Алеппо, но признают, что в случае потери города у них есть и другие не менее важные населенные пункты.

Ранее в связи с боевыми действиями, восточные районы города покинули тысячи мирных жителей. В восточной части Алеппо разбомблены все больницы, дефицит пищи, питьевой воды и медикаментов.

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