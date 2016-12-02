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"Роскосмос" подтвердил падение грузового корабля "Прогресс"

2 декабря в 02:50

Большинство фрагментов сгорели в плотных слоях атмосферы.

 

Роскосмос
"Роскосмос" потерял грузовой корабль
federalspace.ru

В госкорпорации "Роскосмос" подтвердили потерю транспортного грузового корабля "Прогресс МС-04" на высоте 190 километров, сообщается на сайте корпорации. 

По данным ведомства, падение произошло над труднодоступной безлюдной гористой территорией республики Тыва, большинство фрагментов корабля сгорели в плотных слоях атмосферы. 

"Государственная комиссия проводит анализ сложившейся нештатной ситуации. Потеря грузового корабля не скажется на нормальном функционировании систем МКС и жизнедеятельности экипажа станции", - сообщает "Роскосмос". 

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В СМИ появилось видео падения обломков грузового корабля. 

Ранее Министерство финансов России предложило сократить бюджет новой Федеральной космической программы (ФКП) на 10%. 

По материалам: ZN.UA
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