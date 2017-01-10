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Риск возникновения конфликтов в мире за 5 лет достигнет уровня "холодной войны" - разведка США

10 января в 03:29

Особенную опасность будут представлять неверные оценки поведения вероятного противника.

разведка сша
Разведка США предупредила о возможных войнах
euroradio.fm
Риск возникновения вооруженных в мире за 5 лет может достигнуть максимума со времен окончания "холодной войны", утверждается в докладе "Глобальные тенденции: парадокс прогресса", представленном Национальной разведкой США.

Как пишет Reuters, неопределенность ситуации в США и странах Запада, ослабление механизмов предотвращения конфликтов и обеспечения прав человека может побудить Россию и Китай оспаривать влияние США на мировой арене.

В докладе отмечается, что особенную опасность будут представлять неверные оценки поведения вероятного противника.

Разведка отмечает, что если полномасштабной войны и удастся избежать, то, различия в ценностях и интересах между государствами и попытки установить региональное доминирование могут привести к разделу мира на сферы влияния.

Также в докладе указаны такие проблемы, как региональные конфликты, терроризм, рост экономического неравенства, национализма и антиглобализма, замедление экономического роста и экологические проблемы.

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Ранее советник по безопасности и стратегическим коммуникациям президента США Барака Обамы Бен Родс заявил, что Китай является более серьезным соперником для США, чем Россия. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги США война Китай Россия риск разведка
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