РФ вмешивается в выборы в Армении для решения проблемы "антироссийских настроений" - эксперт

Посредством выборов Россия сможет еще больше увеличить влияние на внутриполитические процессы в стране, считает Шахназарян.
"Никогда еще прямое вовлечение Москвы в выборы в Армении не было на таком высоком уровне… В качестве обобщения отмечу, что проблемой номер один Москвы в Армении является то, что "растут", так называемые, "антироссийские" настроения в Армении и все больше расширяется этот контингент населения. И посредством этих выборов Москва попыталась решить этот вопрос", - сказаон он в интервью изданию Tert.am.
Также, по его мнению, парламент в Армерии в итоге будет похож на Госдуму РФ.
"Этот формирующийся парламент будет очень похож на Госдуму, где нет политической оппозиции. У нас, в лучшем случае, будет несколько независимых депутатов", - добавил политик.
Шахназарян также отметил, что по итогам этих выборов Россия сможет сильнее контролировать внутриполитические процессы в Армении.
"И, возвращаясь к предыдущему вопросу, могу добавить, что посредством этих выборов еще больше увеличится влияние Москвы на внутриполитические процессы в Армении, и новый парламент в дальнейшем будет не органом, стимулирующим внутриполитическую стабильность Армении, а – наоборот: я считаю вполне вероятными общественные и внутривластные серьезные потрясения, которые будут спровоцированы и управляемы Москвой", - подытожил он.
Напомним, в 2013 году Россия задействовала все возможные рычаги влияния для того, чтобы накануне Вильнюсского саммита заставить Армению отказаться от создания зоны свободной торговли с Евросоюзом и попроситься в Таможенный союз.ZN.UA , Tert.am ,