РФ устроит крупнейший штурм Алеппо через две недели - Reuters

Москва планирует "крещендо" воздушных атак на сирийский Алеппо для того, чтобы объявить там вскоре свою победу.

Через две недели Алеппо ждет мощный штурм Россией Агентство Анадолу

Российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель, заявил высокопоставленный дипломат НАТО, ссылаясь на данные западной разведки.

Флот проходил мимо норвежского города Берген в среду, 19 октября, сообщил дипломат. Российские СМИ заявили, что он будет двигаться через Ла-Манш, мимо Гибралтара и в Средиземное море на побережье Сирии.

"Это самое крупное развертывание войск со времен Холодной войны", - сказал дипломат на условиях анонимности, передает агентство Reuters.

"Это не дружественный вызов флота. Через две недели мы увидим крещендо воздушных нападений на Алеппо, как часть стратегии России, нужной ей для объявления победы там", - сказал дипломат.

Одна из норвежских газет цитирует главу норвежской военной разведки, который заявил, что эти корабли, вероятно, "будет играть определенную роль в решающем сражении за Алеппо".

Россия в свою очередь заявила, что развертывание будет направлено против "Исламского государства" в Сирии.

Ранее на встрече в Берлине лидеры Германии и Франции не исключили введения новых санкций против РФ в связи с ее действиями в Сирии.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.

Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.