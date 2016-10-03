РФ распространяет абсурд о расследовании крушения MH17 – премьер Нидерландов

Между странами должно начаться сотрудничестве в расследовании трагедии.

Марк Рютте надеется на сотрудничестве с РФ по важному для его страны вопросу

Россия должна активнее сотрудничать в расследовании крушения "Боинга" в небе над Донбассом в июле 2014 года, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Марк Рютте заявил, что он рассчитывает, что Россия будет в полной мере сотрудничать в расследовании, – говорится в сообщении информационного портала dutchnews.nl. – Они (российская сторона – ред.) также должны прекратить распространять всякий абсурд о качестве расследования".

Премьер-министр Нидерландов отметил, что после публикации выводов расследования относительно уничтожения "Боинга 777" в Донбассе миру стали известны "важные факты". По его словам, это большой шаг вперед.

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Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.