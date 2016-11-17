РФ проводит военные учения у границ с Украиной

В рамках учений спланировано проведение операции группировкой российских войск на одном из стратегических направлений.

Российские военные отработают обмен информацией по автоматизированной системе управления

Дислоцирующаяся в Воронежской, Брянской и Белгородской областях 20-я общевойсковая армия Западного военного округа РФ поднята по учебной тревоге в рамках командно-штабной тренировки.

"По замыслу тренировки спланировано проведение операции группировкой войск (сил) на одном из стратегических направлений с использованием широкого спектра средств поражения условного противника. Штабам предстоит продемонстрировать умение оперативно оценивать складывающуюся обстановку, вырабатывать грамотные решения и обеспечивать непрерывное и устойчивое управление войсками в условиях быстро меняющейся обстановки", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные отработают обмен информацией по автоматизированной системе управления. "Тренировка является плановой и проводится в соответствии с программой подготовки и деятельности сил (войск) ЗВО на 2016 год", - утверждает российское ведомство.

Ранее сообщалось, что РФ создает в Ростовской области новый полигон, на котором планирует разместить вновь создаваемую 150 мотострелковую дивизию.

В то же время, посол Украины в Беларуси Александр Суриков заявил, что создание новой военной базы РФ в городе Клинцы Брянской области – это превентивная оборонительная мера, связанная с растущим "радикализмом" Украины.

Напомним, в России началось формирование трех новых дивизий – двух в Западном и одной – в Южном военном округе. Также к западной границе РФ перебрасываются две мотострелковые бригады. Местом дислокации одного из подразделений – из Екатеринбурга – как раз должен стать город Клинцы.

В свою очередь, командующий сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес заявил, что вооруженные силы США дополнительно разместят в Европе бронетанковую бригаду на условиях постоянной ротации уже в феврале 2017 года.

Ранее сообщалось, что НАТО рассматривает возможность дополнительного размещения четырех батальонов в Польше и странах Балтии, как ответ на агрессивные действия РФ в Восточной Европе.