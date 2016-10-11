РФ отозвала Су-27СМ из Беларуси – Bellingcat

Лукашенко, вероятно, удается противостоять идее о размещении российской авиабазы в Беларуси, считают эксперты.

Никакой информации об отзыве истребителей в официальных источниках не появлялось

Российские ВВС отозвали истребители Су-27СМ из Беларуси , о чем свидетельствуют спутниковые снимки 61-й авиационной базы в городе Барановичи, сообщает международная группа расследований Bellingcat

Эксперты сообщили, что с декабря 2013 года четыре российских Су-27СМ стояли в укрытиях на перроне в состоянии постоянной боевой готовности. Истребители изначально входили в состав боевых звеньев, из которых, формировались эскадрильи передового базирования.

"На снимках, сделанных с мая по сентябрь, видно, что истребители не вернулись на прежнее место. Мы проверили другие действующие и запасные аэродромы, но там самолетов тоже не обнаружилось, из чего можно сделать вывод, что их не перебросили на другую базу в пределах страны", - говорится в сообщении.

Эксперты подчеркивают, что никакой информации об отзыве истребителей в официальных источниках не появлялось. "Однако судя по тому, что они покинули аэродром, президенту Беларуси Александру Лукашенко, вероятно, удается противостоять идее о размещении российской авиабазы в Беларуси", - сообщает международная группа.

По мнению экспертов, не исключено, что он также нашел способ заказать новое оборудование для ослабевающей противовоздушной обороны. Так, в феврале белорусское правительство подписало договор с корпорацией "Иркут" на поставку новых Су-30СМ – несмотря на то, что средств на их покупку у страны нет. При этом, подробности этой сделки не разглашаются.

Накануне Лукашенко заявил, что договорился с Россией о поставках энергоносителей. Это прозвучало после его заявления о поддержке России со стороны белорусской армии на западном направлении.

7 октября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь ведет переговоры о поставках нефти из Ирана. "Мы ведем переговоры с Ираном, который мечется в поисках для поставки нефти и который снизит нам цену", - сказал он. Тогда же он сообщил, что Россия может рассчитывать на поддержку со стороны белорусской армии на западном направлении. "Мы вместе с русским народом, россиянами, будем защищать наше общее Отечество на не менее важном для России западном направлении… На этом западном направлении мы будем здесь умирать, защищая Беларусь и Россию", - сказал Лукашенко.