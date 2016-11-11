РФ не рассчитывает на снятие санкций после прихода Трампа

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Госбюджет страны на 2017 год готовился с учетом продолжения санкций.

Медведев не рассчитывает на снятие санкций kremlin.ru

Россия не рассчитывают на отмену западных санкций после избрания Дональда Трампа президентом США, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, прогноз на 2017-2018 годы, заложенный в проект госбюджета, был составлен из предположения о сохранении санкций со стороны США и ЕС.

"Если ситуация изменится, ну, что ж - хорошо. Не изменится – значит, мы заложили более жесткие критерии, и сможем исполнить все самые важные для нас обязательства, в том числе социальные", - заявил Медведев, передает "Европейская правда".

Ранее советник президента России Сергей Глазьев предположил, что новый президент США Дональд Трамп отменит санкции против России.

Как заявили в Государственном департаменте США, экономические санкции, наложенные США на Россию за нарушение суверенитета Украины, будут оставаться в действии вплоть до возвращения Крыма Украине.