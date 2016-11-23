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РФ не довольна сотрудничеством Украины и Хорватии

23 ноября в 02:03

МИД России беспокоится, что Хорватия передаст Украине опыт "реинтеграции территорий".

мид рф
МИД РФ против украинско-хорватских отношений
crisisua.net

Министерство иностранных дел России высказало озабоченность созданием при правительстве Хорватии рабочей группы по сотрудничеству с Украиной, сообщается на сайте российского МИД.   

По мнению российского ведомства, в круг задач рабочей группы предполагается включить передачу Украине хорватского опыта "мирной реинтеграции оккупированных территорий". 

"Новая параллельная структура будет, как минимум, отвлекать внимание киевских властей от и без того буксующей работы по всеобъемлющему выполнению своих обязательств в рамках Минских договоренностей", - отмечается в комментарии российского МИД.   

Министерство РФ также беспокоит договоренности двух стран об активизации хорватско-украинского военно-технического сотрудничества. 

"Убеждены, что советы иностранных "консультантов", способные создать у киевских властей опасную иллюзию допустимости в Донбассе силовых сценариев, отнюдь не будут способствовать укреплению безопасности на Юго-Востоке Украины. А уж упоминание в повестке хорватской рабочей группы темы Крыма вовсе абсурдно", - заявили в российском МИДе.

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21 ноября в Киеве премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава правительства Хорватии Андрей Пленкович договорились о сотрудничестве между странами по нескольким направлениям, в частности – в области торговли, энергетики и ВПК.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, хорватский премьер совершил первый в истории официальный визит в Украину.

По материалам: ZN.UA
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