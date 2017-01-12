РФ не будет принимать участия в пленарных заседаниях ПАСЕ в 2017 году

Однако, по словам главы комитета Госдумы по международным делам, Россия будет участвовать в различных конференциях, семинарах или слушаниях, которые проводятся политическими группами в составе ПАСЕ.

Россия не вернется в ПАСЕ в 2017 году assembly.coe.int заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов в 2017 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Конечно, мы не будем принимать участие в пленарных заседаниях (ПАСЕ), в работе профильных комитетов, но мы можем принимать участие в различных конференциях, семинарах или слушаниях, которые проводятся политическими группами в составе ПАСЕ. Уверен, что таких мероприятий в 2017 году предстоит достаточно", - сказал он.

При этом глава комитета Госдумы выразил надежду, что сотрудничество между Москвой и Страсбургом в течение этого года будет развиваться все более конструктивно.

"Сотрудничество с российской делегацией на площадке ПАСЕ медленно, но верно возрастает. Уверен, что сотрудничество между Москвой и Страсбургом в течение нынешнего года будет развиваться все более и более конструктивно", - сказал Слуцкий по итогам переговоров спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя ПАСЕ Педро Аграмунта.

Напомним, делегация России до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.

Подробнее о попытках России вернуться в ПАСЕ читайте в статье Дмитрий Кулебы "ПАСЕ: возвращение России и похищение Европы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".