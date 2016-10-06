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РФ направила в Средиземное море еще два военных корабля - СМИ

6 октября в 08:25

Корабли оснащены новейшими ракетными комплексами.

"Серпухов" корабль
Россия направила еще два военных корабля в Средиземное море, сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на спикера Черноморского флота РФ. 

Представитель российского черноморского флота сообщил, что малые ракетные корабли "Серпухов" и "Зеленый Дол" 4 октября вышли из Севастополя и должны войти в акваторию Средиземного моря. Эти два судна имеют увеличенное водоизмещение, а кроме средств самообороны оснащены новейшим ракетным комплексом большой дальности. 

Об этом направлении стало известно на следующий день после того, как Россия подтвердила направление ракетного комплекса С-300ВМ в сирийский порт Тартус в Средиземном море.

 

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3 октября в Госдепартаменте заявили о выходе США из переговоров с РФ по мирному урегулированию сирийского конфликта. США выведут из Сирии персонал, который должен был контролировать реализацию мирных соглашений. При этом Вашингтон не собирается разрывать военные контакты с Россией для избежания конфликтов в воздухе.

4 октября в Министерстве обороны РФ заявили о переброске в Сирию батареи С-300 для защиты военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей группировки ВМФ России от возможных угроз с воздуха.

По материалам: Радіо Свобода
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Тэги Россия корабль Сирия США
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2 комментария
  • a_ara1 Сегодня, 10:29 Сколько стоит мирный договор между Россией и Японией”. http://www.prezidentpress.ru/news/4238-skolko-stoit-mirnyy-dogovor-mezhdu-rossiey-i-yaponiey.html . http://rusdozor.ru/2016/10/05/skolko-stoit-mirnyj-dogovor-mezhdu-rossiej-i-yaponii/ С уважением, Араик Саргсян, академик, Президент Академии Геополитики, Почётны Консул Македонии в Армении. https://www.youtube.com/watch?v=IzRfpPQVEC0 Ответить Цитировать Пожаловаться
  • a_ara1 Сегодня, 10:29 HOW MUCH IS THE PEACE TREATY BETWEEN RUSSIA AND JAPAN. Expert assessment of Academy of Geopolitics. .” http://www.prezidentpress.ru/news/4238-skolko-stoit-mirnyy-dogovor-mezhdu-rossiey-i-yaponiey.html . http://rusdozor.ru/2016/10/05/skolko-stoit-mirnyj-dogovor-mezhdu-rossiej-i-yaponii/ Yours faithfully, Arayik Sargsyan, academician, President of Academy of Geopolitics, Honorary Consul of Macedonia to Armenia. https://www.youtube.com/watch?v=IzRfpPQVEC0 Ответить Цитировать Пожаловаться
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