РФ направила в Средиземное море еще два военных корабля - СМИ

Корабли оснащены новейшими ракетными комплексами.

Россия направила еще два военных корабля в Средиземное море, сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на спикера Черноморского флота РФ.

Представитель российского черноморского флота сообщил, что малые ракетные корабли "Серпухов" и "Зеленый Дол" 4 октября вышли из Севастополя и должны войти в акваторию Средиземного моря. Эти два судна имеют увеличенное водоизмещение, а кроме средств самообороны оснащены новейшим ракетным комплексом большой дальности.

Об этом направлении стало известно на следующий день после того, как Россия подтвердила направление ракетного комплекса С-300ВМ в сирийский порт Тартус в Средиземном море.

3 октября в Госдепартаменте заявили о выходе США из переговоров с РФ по мирному урегулированию сирийского конфликта. США выведут из Сирии персонал, который должен был контролировать реализацию мирных соглашений. При этом Вашингтон не собирается разрывать военные контакты с Россией для избежания конфликтов в воздухе.

4 октября в Министерстве обороны РФ заявили о переброске в Сирию батареи С-300 для защиты военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей группировки ВМФ России от возможных угроз с воздуха.