Результаты конституционного референдума в Турции стали разочарованием для Эрдогана – обозреватель

Для превращения Турции в авторитарное государство политик нуждался в полной и окончательной победе.

Эрдоган не очень доволен результатами референдума в Турции kremlin.ru

Результаты проведенного в Турциистали для Реджепа Эрдогана разочарованием, несмотря на победу, пишет в своей статье для ZN.UA обозреватель Владимир Кравченко.

Автор отмечает, что несмотря на то, что теперь ничто не мешает Эрдогану получить абсолютную власть, платой за нее стали испорченные отношения с ЕС и внутренний раскол в турецком обществе, которое разделилась на почти равное количество сторонников (51,4%) и противников (48,6%) конституционной реформы. С его точки зрения, Турцию ожидают потрясения и массовые протесты.

"Несмотря на миллионный перевес голосов сторонников конституционной реформы над ее противниками, полученный результат — все же разочарование для Эрдогана. Политик, собирающийся в 2019 г. вновь баллотироваться в президенты, рассчитывал на значительно большее число голосов: ему нужна была полная и окончательная победа, чтобы продолжать трансформировать Турцию в авторитарное государство", – говорится в статье.

Аналитик указывает, что результаты референдума в Стамбуле, Анкаре и Измире также стали для правящей партии тревожным сигналом: впервые за многие годы Эрдоган проиграл в этих крупных городах. Против реформы проголосовали также вестернизированные жители средиземноморского и эгейского побережий, а также курды.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция завила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерениях оспорить его результаты в суде.

Инициаторы реформы предложили внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.