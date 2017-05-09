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Рейтинг стран с самой богатой природой возглавила Бразилия

9 мая в 07:05

Украина заняла 115-е место в списке из 136 стран, на последней строчке – Молдова.

дикая природа_23
Составлен рейтинг стран с самой богатой природой
www.nhm.ac.uk
Бразилия возглавила рейтинг стран мира с самой богатой природой, составенный экспертами Всемирного эконмического форума.

В исследовании Travel and Tourism Competitiveness Report  значатся 136 стран, которые получили свое место в рейтинге исходя из: количества объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, количества видов животных, растений и заповедных зон, а также экологических показателей.

На втором месте Мексика, а третье заняла  Коста-Рика. В десятку стран с наилучшими природными показателями вошли Перу, Китай, Австралия, Таиланд, Танзания, Испания и США (замыкают ТОП-10).

Украина заняла 115 место, последнее, 136-е – Молдова.

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Ранее Всемирный экономический форум опубликовал рейтинг 136 стран, в которых изучался уровень безопасности для туристов. Лидерами рейтинга оказались Испания, Франция и Германия, аутсайдерами – Чад и Йемен. Украина заняла 88-ю позицию. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги рейтинг Украина природа богатство
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