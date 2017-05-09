Рейтинг стран с самой богатой природой возглавила Бразилия

Украина заняла 115-е место в списке из 136 стран, на последней строчке – Молдова.
В исследовании Travel and Tourism Competitiveness Report значатся 136 стран, которые получили свое место в рейтинге исходя из: количества объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, количества видов животных, растений и заповедных зон, а также экологических показателей.
На втором месте Мексика, а третье заняла Коста-Рика. В десятку стран с наилучшими природными показателями вошли Перу, Китай, Австралия, Таиланд, Танзания, Испания и США (замыкают ТОП-10).
Украина заняла 115 место, последнее, 136-е – Молдова.
Ранее Всемирный экономический форум опубликовал рейтинг 136 стран, в которых изучался уровень безопасности для туристов. Лидерами рейтинга оказались Испания, Франция и Германия, аутсайдерами – Чад и Йемен. Украина заняла 88-ю позицию.ZN.UA