Рейтинг стран с самой богатой природой возглавила Бразилия

Украина заняла 115-е место в списке из 136 стран, на последней строчке – Молдова.

Составлен рейтинг стран с самой богатой природой www.nhm.ac.uk

Бразилия возглавила рейтинг стран мира с самой богатой природой, составенный экспертами Всемирного эконмического форума.

В исследовании Travel and Tourism Competitiveness Report значатся 136 стран, которые получили свое место в рейтинге исходя из: количества объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, количества видов животных, растений и заповедных зон, а также экологических показателей.

На втором месте Мексика, а третье заняла Коста-Рика. В десятку стран с наилучшими природными показателями вошли Перу, Китай, Австралия, Таиланд, Танзания, Испания и США (замыкают ТОП-10).

Украина заняла 115 место, последнее, 136-е – Молдова.

Ранее Всемирный экономический форум опубликовал рейтинг 136 стран, в которых изучался уровень безопасности для туристов. Лидерами рейтинга оказались Испания, Франция и Германия, аутсайдерами – Чад и Йемен. Украина заняла 88-ю позицию.