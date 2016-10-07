Рейтинг Меркель за месяц резко вырос

Популярность Меркель за месяц увеличилась на 9%, а еще в начале сентября ее рейтинг был самым низким за последние пять лет.

Вопреки противоречиям, связанным с миграционной политикой, канцлер Германии Ангела Меркель сумела добиться значительного роста собственной популярности у жителей страны, о чем свидетельствуют данные опроса ARD-Deutschlandtrend, который был опубликован вечером в четверг, 6 октября.

В сравнении с предыдущим месяцем популярность Меркель выросла на 9%. Теперь ее деятельность положительно оценивают 54% респондентов. Еще в начале сентября, согласно результатам этого опроса, рейтинг Меркель был самым низким за последние пять лет.

Наиболее популярным немецким политиком остается министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер - он пользуется поддержкой 75%. За ним следует министр финансов Вольфганг Шойбле - 63%.

Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер в сравнении с сентябрьским отчетом потерял доверие семи процентов населения. Рейтинг Зеехофера, который критикует миграционную политику Ангелы Меркель, составляет 37%.

При этом 63% опрошенных считают, что миграционный кризис на европейском уровне в ближайшем будущем решить невозможно. Иной точки зрения придерживаются 35%- они полагают, что решение есть.

Напомним, за последний год более 1 млн беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана и других стран Ближнего Востока прибыли в Германию и другие страны Европы в поисках убежища, вызвав на континенте наибольший миграционный кризис со времен Второй мировой войны. На фоне кризиса Меркель провозгласила политику открытых дверей для беженцев, после чего рейтинг немецкого лидера начал стремительно падать.