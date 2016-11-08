Reuters прогнозирует рекордно высокую явку на выборах президента США

На участки могут придти около 60% избирателей.

Американцы голосуют так же активно, как и в 1968 году Twitter/dvergano

Около 60% избирателей проголосуют на выборах президента США 8 ноября. Таков прогноз соцологического агенства Ipsos, которое отслеживает избирательную кампанию в Соединенных Штатах по заказу Reuters

Если прогноз подтвердиться, то это будет самой высокой явкой избирателей с 1968 года, когда президентом США избрали республиканца Ричарда Никсона.

С призывом проголосовать к гражданам США обратились президент Барак Обама, вице-президент Джозеф Байден другие политики, а также актеры и звезды шоу-бизнеса. В социальных сетях стартовал флешмоб по публикации селфи, сделанных на избирательных участках, а также со стикерами для проголосовавших.

Тем временем, издание New York Times писало, что выборы в США обнаружили политические и демографические изменения. Ведь в тех местах, которые некогда были гарантированным форпостом демократов, теперь вполне может победить республиканец через изменение самих избирателей. В свою очередь, в Демократической партии сомневаются, что победа Клинтон поможет им в Конгрессе. Аналитики считают, что Республиканской партии, скорее всего, удастся сохранить большинство в Палате представителей и в Сенате.

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