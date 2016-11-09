Республиканцы сохранили большинство в Конгрессе

Пенсильванский сенатор закрепил доминирование республиканской партии в Сенате.

Республиканцы сохранят большинство в Сенате и Палате представителей. Florida Atlantic University Libraries

Сенатор Пенсильвании Пэт Туми смог сохранить на выборах свое место в Сенате. Таким образом, он закрепил большинство в верхней палате парламентаза республиканцами.

Об этом сообщает Washington Post, добавляя, что его успех не удивляет, если посмотреть на успехи кандидата в президенты Дональда Трампа в Пенсильвании. Демократы возлагали большие надежды на своего кандидата на должность сенатора в этом штате Кэти Макгинти. До дня выборов разрыв между кандидатами был очень небольшим. Всего по итогам дня выборов, республиканцы победили в 18 штатах, что дает им 48 мест в Сенате.

Тем временем, представители Республиканской партии также завоевали большинство мест в нижней палате Конгресса. Согласно предварительным данным, они получат 247 из 435 мест в Палате представителей.

Вчера информационное агентство Reuters писала, что демократы сомневаются, что победа Клинтон поможет им в Конгрессе. В частности, они боялись, что скандалы вокруг кандидата в президенты навредят успеха всей партии.

Напомним, что в США начались выборы президента. В этот раз в 10 штатах борьба за кресло президента будет продолжаться особенно напряженно, поскольку там ни один кандидат пока не получил уверенного преимущества. Такими штатами стали Аризона, Колорадо, Флорида, Айова, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания, Вирджиния и Нью-Гемпшир.

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