Республика Сербская готовит "реконструкцию" обстрела рынка Маркале в Сараево

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Эксперты говорят о попытке власти боснийских сербов оправдать военные преступления.

Власти боснийских сербов пытаются обелить военные преступления, в частности бойню на рынке Маркале в Сараево. Flickr/aaomamee

Министерство юстиции Республики Сербской, которая является субъектом, планирует провести то, что оно называет "реконструкцией" двух трагических эпизодов войны 1992-1995 годов, которые привели к международной изоляции боснийских сербов и подтолкнули Запад к военному вмешательству.

Об этом сообщает Radio Free Europe Radio Liberty. Чиновники в Баня-Луке говорят, что это будет частью расследования, цель которого установить "правду" о том, кто устроил два обстрела рынка Маркале в Сараево в 1994 и 1995 годах. Оба обстрела в сумме отобрали жизнь у 111 человек и ранили еще 219.

Так называемая "реконструкция" состоится не в Сараево, где трагедия произошла на самом деле, и даже не в Боснии и Герцеговине. Издание сообщает, что министерство обороны в Белграде позволило боснийской сербской автономии воплотить свои планы на территории Сербии, а именно в селе в Воеводине Никинци.

Председатель центра исследования войны и военных преступлений министерства юстиции Республики Сербской Милорад Койич сказал RFERL, что результаты "реконструкции" будет изучать "международная группа экспертов", среди которых будут и представители США. Однако он отказался назвать какие-либо имена.

"Расследование будет проведено на основе документов, которые подтверждают, как все произошло на самом деле. И таким образом будет воспроизведен эпизод аутентичным образом. Снаряды выстрелят, а потом начнется расследование", - сказал Койич.

5 февраля 1994 года по историческому центру Сараево был выпущен один снаряд из 120-миллиметровой пушки. Тогда погибли 68 человек, а еще 144 были ранены. Позже, 28 августа 1995 года, уже пять снарядов попали в рынок Маркале, убив 43 человек и ранив 75. Съемочные группы телеканалов со всего мира показали кадры обоих обстрелов Сараево. Это привлекло внимание международного сообщества к войне в Боснии и Герцеговине жертвами которой становились мирные жители.

Более того, обстрел 28 августа 1995 года стал причиной для НАТО начать бомбардировки позиций боснийских сербов. Международное вмешательство изменило ход войны и приблизило поражение боснийских сербов, заставив их подписать Дейтонское мирное соглашение.

Опираясь на доказательства, собранные наблюдателями ООН, Международный уголовный суд по бывшей Югославии в Гааге признал виновным бывшего сербского командира Станислава Галича в организации обоих атак на Маркале. Его приговорили к пожизненному заключению за преступления против человечности из-за его роли в осаде Сараево.

Койич сказал RFERL, что главной целью "реконструкции преступления является показать правду, потому что это события, которые стали обузой для сербского народа и искажают природу войны". Он также убежден, что результаты могут быть использованы в защите во время разбирательств дел о военных преступлениях, а также использованы "в качестве новых доказательств" для возбуждения новых разбирательств.

В свою очередь, председатель Союза гражданских жертв войны в Сараево Сенида Карович прокомментировала, что это лишь попытка власти в Баня-Луке отрицать и обелить военные преступления, которые были совершены боснийскими сербами во время войны.

"Это провокация и разрывание старых ран жертв через 20 лет после войны. Думаю, что за этими действиями стоят плохие настроения среди сербских лидеров и отрицание того, что они сделали", - сказала Карович.

Напомним, что недавно Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины провела скандальный референдум о назначении празднования "дня независимости" 4 декабря, когда началась боснийская война. Издание Gazeta Wyborcza писало, что этот референдум поддержала только Россия. Все остальные страны-наблюдатели за дейтонським миром осудили его. А некоторые эксперты боятся, что сербы могут отделиться от Боснии и Герцеговины.

Напомним, что недавно Евросоюз принял заявку на членство от Боснии и Герцеговины. Теперь Еврокомиссия определит, соответствует ли Босния и Герцеговина критериям, чтобы получить статус государства-кандидата на членство – этот процесс займет около года, а также установит, каким критериям стране нужно будет соответствовать, чтобы добиться полноценного членства.