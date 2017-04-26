Рэндольф Аллес назначен новым директором секретной службы США

Ранее он возглавлял таможенно-пограничную службу.

Рэндольф Аллес возглавил секретную службу

Президент Дональд Трамп объявил о назначении Рэндолфа Аллеса директором секретной службы Соединенных Штатов", сообщает пресс-служба Белого дома.

Аллес до этого назначения занимал должность исполняющего обязанности заместителя комиссара таможенно-пограничной службы США.

Он на протяжении 35 лет служил в корпусе морской пехоты США, откуда в 2011 году ушел в чине генерал-майора.

Секретная служба США - федеральное агентство, подчиненное министерству внутренней безопасности США, основными задачами которого являются предотвращение подделки денег, долговых обязательств, прочих ценных документов, а также охрана президента, вице-президента, их непосредственных родственников, других высокопоставленных чиновников.

Кроме того, секретная служба занимается расследованием различных видов финансовых махинаций.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заверил, что своим президентством доказал провальность внешней политики предшествующей администрации во главе с Бараком Обамой.