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Рэндольф Аллес назначен новым директором секретной службы США

26 апреля в 02:11

Ранее он возглавлял таможенно-пограничную службу. 

Рэндольф Аллес
Рэндольф Аллес возглавил секретную службу
Президент Дональд Трамп объявил о назначении Рэндолфа Аллеса директором секретной службы Соединенных Штатов", сообщает пресс-служба Белого дома. 

Аллес до этого назначения занимал должность исполняющего обязанности заместителя комиссара таможенно-пограничной службы США. 

Он на протяжении 35 лет служил в корпусе морской пехоты США, откуда в 2011 году ушел в чине генерал-майора. 

Секретная служба США - федеральное агентство, подчиненное министерству внутренней безопасности США, основными задачами которого являются предотвращение подделки денег, долговых обязательств, прочих ценных документов, а также охрана президента, вице-президента, их непосредственных родственников, других высокопоставленных чиновников. 

Кроме того, секретная служба занимается расследованием различных видов финансовых махинаций. 

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Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заверил, что своим президентством доказал провальность внешней политики предшествующей администрации во главе с Бараком Обамой.

По материалам: Интерфакс
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