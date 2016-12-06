Ренци обещал задержаться на посту премьера до принятия бюджета Италии

Президент Италии попросил Маттео Ренци немного подождать с отставкой.

Ренци повременит с отставкой несколько дней Facebook/Matteo Renzi

Итальянскийсогласился остаться на своем посту, пока Сенат не примет бюджет страны на 2017 год, сообщает ВВС

В понедельник вечером, 5 декабря, Ренци провел итоговое краткое заседание кабинета министров перед тем как отправиться в президентский дворец, чтобы подать официальное заявление об отставке президенту Италии Серджо Маттарелле.

Маттарелла попросил Ренци повременить с отставкой, пока в Италии не примут бюджетный законопроект, что, ожидается, произойдет в ближайшие дни. Некоторые считают, что такой шаг поможет успокоить рынки. Как ранее сообщалось, после референдума в Италии евро резко упал к доллару.

Напомним в воскресенье, 4 декабря, в Италии состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию.

Согласно данням экзит-полов, от 54% до 58% избирателей проголосовали "против" конституционной реформы, тогда как "за" высказались от 42% до 46%. Явка на референдуме превысила 68%.

После объявления результатов премьер-министр Маттео Ренци объявил о своей отставке. Издание Financial Times писало, что после отставки Ренци итальянская политика войдет в период неопределенности. Вероятно, что президент Маттарелла попытается уговорить кого-то из чиновников возглавить правительство, чтобы успокоить рынки как можно скорее. Такой выбор может упасть на министра финансов Пьера Карло Падоана или председателя Сената Пьетро Грассо.