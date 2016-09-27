Ренци назначил референдум по изменению конституции Италии на 4 декабря – FT

Политические оппоненты обвиняют итальянского премьера в затягивании.

Ренци отодвинул референдум в Италии на два месяца. Facebook/Matteo Renzi

У премьер-министраМатео Ренци и его Демократической партии будет два месяца на то, чтобы убедить итальянцев поддержать конституционную реформу. От этого будет зависеть политическое будущее главы правительства.

Об этом сегодня пишет Financial Times, добавляя, что Ренци и его кабинет избрали 4 декабря для проведения референдума на коротком заседании в понедельник. 41-летний бывший мэр Флоренции заверил, что он уйдет в отставку, если его инициатива конституционной реформы провалится. А это, в свою очередь, отправит третью крупнейшую экономику еврозоны в новый период политической нестабильности.

Несколько месяцев назад опросы свидетельствовали, что Ренци пользуется широкой поддержкой. Поэтому ожидалось, что он назначит референдум на октябрь. Однако на фоне роста сопротивления против реформ, итальянский премьер решил выбрать более поздний день, чтобы выиграть немного времени для агитации.

Это решение также поддержал президент Италии Серджио Маттарелла, который хочет, чтобы Ренци представил и утвердил бюджет на 2017 год в середине октября.

Однако оппоненты конституционной реформы начали критиковать премьера за назначение референдума на декабрь. В частности, лидер "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Маио сказал, что Ренци пытается затянуть не только процесс голосования, но и "отложить свою смерть". Пресс-секретарь правоцентристской партии "Вперед, Италия" добавила: "Правительство противоречит само себе. Оно говорит, что хочет ускорить политику, но откладывает референдум".

Конституционная реформа, которую Ренци назвал наиболее серьезным шагом после Второй мировой войн, резко сократит полномочия Сената. Таким образом, правительство хочет ускорить законодательный процесс в стране, известной своими институциональными затяжками.

Реформы стали краеугольным камнем политической повестки дня Ренци с момента его прихода к власти в феврале 2014 года. Тогда он утверждал, что Италию можно модернизировать, только если хорошо встряхнуть политическую систему. Он хотел начать кампанию перед референдумом в мае, но столкнулся с препятствиями, которые сначала создали выборы мэров, а позже проблемы итальянской банковской системы.

Ранее издание Financial Times писало, что промедление Великобритании с Brexit может стоить Ренци кресла премьера. Италия предостерегла о том, что любое решение Великобритании отложить переговоры по Brexit до конца 2017 года породит риски роста политической неопределенности в Европе и подорвет усилия по восстановлению интеграции между остальными странами-членами ЕС. Италия хотела бы большей интегрированности в ЕС, кроме того, Рим надеется на большее блоком выделения средств на борьбу с безработицей в стране.