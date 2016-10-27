Регионы Бельгии договорились о подписании торгового соглашения ЕС и Канады

Заявление бельгийской стороны о достижении согласия направлено председателям Европейского Совета и Европейской комиссии.

Парламенты франкофонных субъектов бельгийской федерации должны собраться по этому вопросу 28 или 29 октября Flickr/Mystic Politics

Бельгийские регионы в четверг достигли договоренности о подписании Бельгией соглашения о свободной торговле между Европейским союзом и Канадой, заявил журналистам в четверг совещания премьер-министр страны Шарль Мишель.

Судьба соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕС и Канадой (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) зависит от его ратификации правительством Бельгии, поскольку подобные международные соглашения должны быть одобрены всеми 28 государствами ЕС единогласно. Однако три бельгийских региона - Валлония, столичный регион Брюссель и Французское сообщество Бельгии - ранее бойкотировали CETA.

Заявление бельгийской стороны о достижении согласия направлено председателям Европейского Совета и Европейской комиссии, пишет бельгийская L'Echo.

"Все парламенты теперь могут одобрить к полуночи завтрашнего дня, - написал Мишель в Twitter. - Сделан важный шаг для ЕС и Канады". Журналистам он добавил, что речь идет об "очень важном соглашение для предприятий, для экономической активности, которое тянет на 12 млрд евро".

По оценкам ЕС, соглашение с Канадой увеличит европейский ВВП на 12 млрд евро в год, а объемы торговли с Канадой - на четверть. Провал переговоров осложнит согласование аналогичных пактов с США, Японией и другими странами, считают эксперты.

Бельгийский премьер отметил, что теперь "последнее слово за парламентариями" (франкофонными – ред.). Парламенты франкофонных субъектов бельгийской федерации должны собраться по этому вопросу в пятницу или в субботу, уточнили СМИ.

Саммит ЕС и Канады, который должен был состояться в четверг в Брюсселе с целью подписания CETA, был отменен из-за позиции Бельгии.

Председатель Евросовета Дональд Туск выразил удовлетворение решением бельгийских регионов, но добавил, что свяжется с премьер-министром Канады Джастином Трюдо только после того, как все процедуры подготовки к подписанию CETA будут завершены. Ранее Дж.Трюдо был вынужден отменить поездку в Брюссель из-за срыва саммита.

Центром бельгийской оппозиции стала Валлония, где проживает менее 1% населения ЕС. Власти региона выражали озабоченность последствиями CETA для занятости и защиты потребителей в Европе.

Как писало издание Financial Times, Бельгия "топит" соглашение о свободной торговле между ЕС и Канадой из-за валлонов. Бельгийский премьер-министр Шарль Мишель объявил, что не может подписать соглашение, потому что региональный парламент Валлонии против. Главный советник FTI Consulting Джон Кланси убежден, что под угрозой оказалось будущее европейской торговой политики, которая стала ключевой компетенцией ЕС.

Переговоры по подписанию соглашения о свободной торговле между ЕС и Канадой длились пять лет. Остальные 27 стран-участниц блока были готовы его подписать, пока региональный парламент Валлонии не решил, что документ "противоречит" интересам региона.

Ранее издание Financial Times писало, что ЕС пытается спасти соглашение о свободной торговле с Канадой. Ведь европейский блок просто не может позволить себе еще один провал во внешней экономической политике. Соглашение о создании зоны свободной торговли и инвестиций с США заблокировано, а уже подписанный и почти полностью ратифицированный документ с Украиной тоже хромает из-за Нидерландов. И провал договоренностей с Канадой станет очередным ударом по доверию к ЕС как торговому партнеру.

А издание Wall Street Journal писало, что Нидерланды подготовили требования к ЕС относительно ассоциации с Украиной. Одно из ключевых требований - подтвердить, что ассоциация не станет первым шагом Киева к членству в европейском блоке.