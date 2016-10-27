Регионы Бельгии договорились о подписании торгового соглашения ЕС и Канады

Заявление бельгийской стороны о достижении согласия направлено председателям Европейского Совета и Европейской комиссии.
Судьба соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕС и Канадой (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) зависит от его ратификации правительством Бельгии, поскольку подобные международные соглашения должны быть одобрены всеми 28 государствами ЕС единогласно. Однако три бельгийских региона - Валлония, столичный регион Брюссель и Французское сообщество Бельгии - ранее бойкотировали CETA.
Заявление бельгийской стороны о достижении согласия направлено председателям Европейского Совета и Европейской комиссии, пишет бельгийская L'Echo.
"Все парламенты теперь могут одобрить к полуночи завтрашнего дня, - написал Мишель в Twitter. - Сделан важный шаг для ЕС и Канады". Журналистам он добавил, что речь идет об "очень важном соглашение для предприятий, для экономической активности, которое тянет на 12 млрд евро".
По оценкам ЕС, соглашение с Канадой увеличит европейский ВВП на 12 млрд евро в год, а объемы торговли с Канадой - на четверть. Провал переговоров осложнит согласование аналогичных пактов с США, Японией и другими странами, считают эксперты.
Бельгийский премьер отметил, что теперь "последнее слово за парламентариями" (франкофонными – ред.). Парламенты франкофонных субъектов бельгийской федерации должны собраться по этому вопросу в пятницу или в субботу, уточнили СМИ.
Саммит ЕС и Канады, который должен был состояться в четверг в Брюсселе с целью подписания CETA, был отменен из-за позиции Бельгии.
Председатель Евросовета Дональд Туск выразил удовлетворение решением бельгийских регионов, но добавил, что свяжется с премьер-министром Канады Джастином Трюдо только после того, как все процедуры подготовки к подписанию CETA будут завершены. Ранее Дж.Трюдо был вынужден отменить поездку в Брюссель из-за срыва саммита.
Центром бельгийской оппозиции стала Валлония, где проживает менее 1% населения ЕС. Власти региона выражали озабоченность последствиями CETA для занятости и защиты потребителей в Европе.
Переговоры по подписанию соглашения о свободной торговле между ЕС и Канадой длились пять лет. Остальные 27 стран-участниц блока были готовы его подписать, пока региональный парламент Валлонии не решил, что документ "противоречит" интересам региона.
Ранее издание Financial Times писало, что ЕС пытается спасти соглашение о свободной торговле с Канадой. Ведь европейский блок просто не может позволить себе еще один провал во внешней экономической политике. Соглашение о создании зоны свободной торговли и инвестиций с США заблокировано, а уже подписанный и почти полностью ратифицированный документ с Украиной тоже хромает из-за Нидерландов. И провал договоренностей с Канадой станет очередным ударом по доверию к ЕС как торговому партнеру.
А издание Wall Street Journal писало, что Нидерланды подготовили требования к ЕС относительно ассоциации с Украиной. Одно из ключевых требований - подтвердить, что ассоциация не станет первым шагом Киева к членству в европейском блоке.Интерфакс