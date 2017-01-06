Разведслужбы США знают о посредниках между Россией и WikiLeaks - CNN

В отчете американских разведчиков говорится, что они знают, кто передал скандальному сайту похищенные документы Демократической партии во время выборов.

Разведка США заявляет, что знает о посредниках между Россией и WikiLeaks. dw.com

Основатель сайта WikiLeaksв начале недели отрицал, что получил похищенные конфиденциальные письма американских демократов от России. Однако, разведывательные управления США считают иначе.

Об этом сообщает сегодня CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников. В документе, в частности, говорится, что спецслужбы нашли посредников между Россией и WikiLeaks, которые осуществили передачу похищенных документов Демократической партии, публикация которых могла повлиять на ход выборов президента США.

Также телеканал сообщает, что американские разведчики получили новую информацию после выборов, которая усиливает уверенность спецслужб в причастности России к вмешательству в избирательный процесс с целью помочь Трампу. Среди этих данных - перехваченные разговоры российских чиновников, которые радуются победе миллиардера. В то же время, ни одну из таких записей нельзя назвать случаем, когда российскую сторону поймали "на горячем".

Вчера стало известно, что разведка США закончила работу над докладом о российских кибератаках. С отчетом разведчиков ознакомят бывшего президента США Барка Обамы и новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они получили доступ к базе данных, собранной на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, а также смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов комитета. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Министерства финансов США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Министерства обороны России.