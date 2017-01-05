Разведка США закончила работу над докладом о российских кибератаках

С докладом ознакомят Барака Обаму и Дональда Трампа. Общественности незасекреченную часть представят после брифинга Конгресса США.

Разведслужбы США подготовили доклад о российских кибератаках securityobserver.org

Разведывательные службы США закончили работу над, направленных на вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает ABC News со ссылкой на чиновников ведомств.

С отчетом разведчиков ознакомят бывшего президента США Барка Обаму и новоизбранного президента США Дональда Трампа. Засекреченный доклад Обаме представят в четверг, 5 января, во второй половине дня.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп, который планировал провести брифинг с главами разведывательных служб страны по вопросам российских кибератак во вторник или среду, перенес его на пятницу. В брифинге примут участие главы Национальной разведки США, Федерального бюро расследований, Агентства национальной безопасности и Центрального разведывательного управления.

Американские чиновники отрицают обвинения Трампа в том, что брифинг перенесен из-за нехватки времени на заведение дела в отношении виновных в кибератаках. В переносе брифинга на пятницу они обвиняют представителей переходной команды новоизбранного президента.

Чиновники, знакомые с отчетом, заявляют, что его незасекреченная часть не будет обнародована до тех пор, пока Конгресс не получит отчет и не проведет свой собственный брифинг по данному вопросу. Эксперты считают, что обнародование незасекреченной части отчета может усилить разногласия между Трампом и представителями Демократической партии США, хотя в ней содержатся гораздо менее разоблачительные факты, чем в полной версии отчета.

В течение последних недель Трамп неоднократно подвергал сомнению заключения разведслужб, которые 7 октября публично обвинили Россию в организации хакерских атак, направленных на вмешательство в избирательный процесс США 2016 года.

В качестве аргументов Дональд Трамп привел более ранние ошибочные заключения о наличии в Ираке оружия массового поражения, предшествовавшие началу военной кампании США в Ираке. Он также сослался на основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который ранее заявил о том, что русские хакеры не предоставляли информацию, которая была опубликована на сайте во время президентских выборов в США.

"Я знаю многое о хакерстве. И его очень трудно доказать. Таким образом, это мог быть кто-то еще (не только хакеры РФ – ред.). Я также знаю многое из того, что неизвестно другим людям, поэтому они не могут быть полностью уверены в сложившейся ситуации", - отметил Трамп в своем обращении к разведывательным службам США.

Сегодня Председатель комитета Сената США по делам вооруженных сил Джон Маккейн проведет слушания по вопросу российской киберугрозы. На них выступят директор Национальной разведки США Джеймс Клаппер, глава Кибернетического командования США Майк Роджерс, заместитель главы Пентагона по вопросам разведки Марсель Леттре.

Напомним, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они получили доступ к базе данных, собранной на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, а также смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов комитета. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

По данным СМИ, атакам также подверглись компьютеры и сети других американских политических организаций, а также основных претендентов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

15 октября вице-президент США Джозеф Байден сообщил о готовности Вашингтона принять меры против России в связи с тем, что, как утверждают американские официальные лица, связанные с РФ хакеры вмешивались в президентские выборы в США.

29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Министерства финансов США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Министерства обороны России.