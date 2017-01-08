Разведка США считает, что RT и Sputnik помогали Кремлю влиять на выборы

В докладе спецслужб США о влиянии России на выборы упоминаются российские телеканалы и интернет-тролли.
Значительная часть обнародованного доклада разведывательных служб США о вмешательстве России в процесс президентских выборов посвящена российскому англоязычному телеканалу RT и информационному агентству Sputnik.
Как сообщает "Радио Свобода", в документе американских разведчиков указано, что подконтрольные Кремлю российские СМИ, а также сеть троллей в интернете были активно вовлечены в кампанию влияния на американские выборы.
Они приводят цитаты из блогов и публичных заявлений главного редактора RT и Sputnik Маргариты Симоньян, которые, по мнению авторов документа, доказывают связь этих СМИ с Кремлем.
Вчера Business Insider писал, что отчет разведки США указывает на связь WikiLeaks и спецслужб России. При этом говорится и о том, что основатель скандального сайта Джулиан Ассанж сотрудничал с RT и встречался с главным редактором телеканала. Вчера разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве Путина в выборы. В ней говорится, что российский президент лично распорядился начать кампанию для дискредитации Хиллари Клинтон во время выборов. Тем временем Обама после доклада разведки уверен во вмешательстве России в выборы в США. Он напомнил всем критикам американских спецслужб и республиканцам, что не стоит верить Путину.Радіо Свобода