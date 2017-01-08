Разведка США считает, что RT и Sputnik помогали Кремлю влиять на выборы

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В докладе спецслужб США о влиянии России на выборы упоминаются российские телеканалы и интернет-тролли.

В США считают, что российские пропагандисты и тролли помогали Кремлю повлиять на выборы в Америке. Sputnik

Американские спецслужбы считают, что российские интернет-тролли и пропаганда способствовали попытке Москвы повлиять на исход президентской гонки в США.

Значительная часть обнародованного доклада разведывательных служб США о вмешательстве России в процесс президентских выборов посвящена российскому англоязычному телеканалу RT и информационному агентству Sputnik.

Как сообщает "Радио Свобода", в документе американских разведчиков указано, что подконтрольные Кремлю российские СМИ, а также сеть троллей в интернете были активно вовлечены в кампанию влияния на американские выборы.

Они приводят цитаты из блогов и публичных заявлений главного редактора RT и Sputnik Маргариты Симоньян, которые, по мнению авторов документа, доказывают связь этих СМИ с Кремлем.

Вчера Business Insider писал, что отчет разведки США указывает на связь WikiLeaks и спецслужб России. При этом говорится и о том, что основатель скандального сайта Джулиан Ассанж сотрудничал с RT и встречался с главным редактором телеканала. Вчера разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве Путина в выборы. В ней говорится, что российский президент лично распорядился начать кампанию для дискредитации Хиллари Клинтон во время выборов. Тем временем Обама после доклада разведки уверен во вмешательстве России в выборы в США. Он напомнил всем критикам американских спецслужб и республиканцам, что не стоит верить Путину.