Разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве Путина в выборы

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В документе говорится, что российский президент лично заказал кампанию против Клинтон.

Часть доклада спецслужб о российском вмешательстве в выборы в США рассекретили. Haaretz

Частьо вмешательстве в американские президентские выборы теперь в свободном доступе. Любой желающий может прочитать 25 страниц подготовленного для президента Барака Обамы документа, в которых говорится о причастности Владимира Путина к российским попыткам повлиять на ход америнканських выборов, сообщает ТСН.UA

В частности, в нем говорится, что Путин заказал "кампанию влияния", которая должна была сорвать демократический процесс и дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

"Мы считаем, что Путин и российское правительство явно желали избрания Трапма. Мы также считаем, что Путин и правительство РФ стремились увеличить предвыборные шансы избранного президента Трампа, в том числе путем дискредитации госсекретаря Клинтон", – отмечается в документе.

Тем временем, доклад американской разведки о вмешательстве Москвы в американские выборы вызвал распродажу российских акций - биржевые инвестиционные фонды, торгующие акциями российских компаний, стали терпеть потери из-за начала распродажи ценных бумаг в их портфелях.

Тем временем Обама после доклада разведки уверен во вмешательстве России в выборы в США. Он напомнил всем критикам американских спецслужб и республиканцам, что не стоит верить Путину. 29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.