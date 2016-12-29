Разведка США опубликовала отчет о хакерской сети российских спецслужб

К кибератакам в США и Украине причастны одни и те же хакерские групы.

Российские спецслужбы "сливают" компромат на американских политиков через WikiLeaks milnavigator.com

Министерство внутренней безопасности США и Федеральное бюро расследований в четверг, 29 декабря, опубликовали технический отчет о

Отчет содержит данные о хакерской сети, связанной с российскими спецслужбами, информацию о кибератаках и рекомендации по борьбе с ними.

Специалисты Американского разведывательного сообщества установили, что две хакерские группировки, связанные со спецслужбами РФ, летом 2015 и весной 2016 года совершили атаки на правительственные ресурсы США, а также на ресурсы одной из политических партий. Атаки осуществлялись путем фишинга – массовой рассылки электронных писем. Во время второй атаки хакерам удалось получить доступ к почте нескольких высокопоставленных партийных деятелей. Похищенная информация затем была опубликована в СМИ.

Очевидно, что речь идет о Демократической партии и о руководителе избирательного штаба Хиллари Клинтон Джоне Подесте, электронная переписка которого была опубликована на сайте WikiLeaks.

В отчете упоминаются десятки связанных с российскими спецслужбами хакерских группировок. Технически их называют APT28 и APT29, но они также известны под именами Cozy Bear, Fancy Bear, Grey Cloud, Tsar Team и многими другими.

Американская разведка отследила российские кибератаки www.us-cert.gov

Ранее в четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Под санкции попали начальник ГРУ Игорь Коробов и его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков, а также два россиянина (очевидно, хакеры) - Алексей Белан (никнеймы Abyrvaig, Abyrvalg ,Anthony Anthony, Fedyunya, M4G, Mag, Mage, Magg, Moy.Yawik, Mrmagister) и Евгений Богачев (никнеймы Lastik, lucky12345, Monstr, Pollingsoon, Slavik).

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.