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Разведка США обвинила Путина в организации кибератак во время выборов

7 января в 01:02

ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности практически полностью убеждены в том, что Путин пытался повлиять на выборы в США.

Дональд Трамп
Не слишком тайное стало явным: Путин помог Трампу победить на выборах
Yahoo!News
Российский президент Владимир Путин приказал оказывать влияние на президентскую кампанию в США с целью подрыва демократического процесса и дискредитации Хиллари Клинтон, свидетельствует несекретная часть доклада разведывательного сообщества США.

По данным доклада, Путин и российское правительство стремились помочь Дональду Трампу повысить шансы на выборах.

Россия вмешивалась в выборы не только с помощью кибератак, но и пропагандистской кампанией, в т.ч. распространением "фиктивных новостей", а также через свои СМИ, которые финансируются через оплачиваемых пользователей соцсетей, отмечается в докладе.

Кроме того, ЦРУ и ФБР Агентство национальной безопасности предупреждают, что российская власть будет пытаться повлиять и на выборы в странах-союзниках США.

Сам Трамп после встречи с представителями спецслужб, на которой ему сообщили детали доклада, заявил, что вмешательство никак не повлияло на результат выборов.

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29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия США Путин
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