Разведка США обвинила Путина в организации кибератак во время выборов

ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности практически полностью убеждены в том, что Путин пытался повлиять на выборы в США.
По данным доклада, Путин и российское правительство стремились помочь Дональду Трампу повысить шансы на выборах.
Россия вмешивалась в выборы не только с помощью кибератак, но и пропагандистской кампанией, в т.ч. распространением "фиктивных новостей", а также через свои СМИ, которые финансируются через оплачиваемых пользователей соцсетей, отмечается в докладе.
Кроме того, ЦРУ и ФБР Агентство национальной безопасности предупреждают, что российская власть будет пытаться повлиять и на выборы в странах-союзниках США.
Сам Трамп после встречи с представителями спецслужб, на которой ему сообщили детали доклада, заявил, что вмешательство никак не повлияло на результат выборов.
29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.
Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.ZN.UA