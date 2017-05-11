Разведка США назвала цели России в отношении Украины

Большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО и Евросоюз. Россия пытается воспрепятствовать.

Путин пытается идти против истории и вернуть Украину в сферу влияния Сайт президента России

Россия пытается своими действиями в отношении Украины помешать ее интеграции в западные структуры, заявил директор национальной разведки США Дэн Коутс.

"По нашей оценке, стратегическая цель Москвы в Украине - поддерживать долгосрочное влияние на Киев и противостоять попыткам Украины интегрироваться в западные институты", - сказал он на заседании комитета по разведке сената США.

По словам Коутса, "российская военная интервенция на востоке Украины продолжается два года".

Кроме того, он убежден, что российская сторона оказывает "военное и дипломатическое" давление на Киев с тем, чтобы заставить его реализовать Минские соглашения "в российской интерпретации".

По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в референдуме по вопросу вступления в НАТО приняли бы участие 62% украинцев и 72% из них проголосовали бы за присоединение к альянсу. По данным опроса КМИС, в референдуме за вступление в ЕС примут участие 77% граждан и 64% проголосуют за, против - 36%.