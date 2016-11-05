Топ Новости
<
>

Разведка предупредила о возможности терактов в США накануне выборов – СМИ

5 ноября в 02:35

По данным разведки, теракты готовит "Аль-Каида".

Белый дом
В ряде штатов США возможны теракты
Разведка предупредила о возможных терактах "Аль-Каиды" в штатах Нью-Йорк, Техас и Вирджиния в США 7 ноября, накануне выборов президента, сообщает CBS News со ссылкой на свои источники. Пока что разведка оценивает информацию и пытается подтвердить ее достоверность, однако власти США уже серьезно восприняли угрозу.

 "Разведка США объявила тревогу среди совместных целевых групп по вопросам терроризма относительного того, что Аль-Каида может планировать теракты в трех штатах в понедельник", - сказано в сообщении.

Читайте также: Спецслужбы США ждут, что Россия попытается навредить выборам – WP

Выборы президента в США пройдут 8 ноября. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.59
EUR 28.32
Последние новости