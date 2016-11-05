Разведка предупредила о возможности терактов в США накануне выборов – СМИ

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По данным разведки, теракты готовит "Аль-Каида".

В ряде штатов США возможны теракты

Разведка предупредила о возможных терактах "Аль-Каиды" в штатах Нью-Йорк, Техас и Вирджиния в США 7 ноября, накануне выборов президента , сообщает CBS News со ссылкой на свои источники. Пока что разведка оценивает информацию и пытается подтвердить ее достоверность, однако власти США уже серьезно восприняли угрозу.

"Разведка США объявила тревогу среди совместных целевых групп по вопросам терроризма относительного того, что Аль-Каида может планировать теракты в трех штатах в понедельник", - сказано в сообщении.

Выборы президента в США пройдут 8 ноября.