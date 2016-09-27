Разговоры об армии ЕС только показали военную слабость стран-участниц – The Economist

Издание пишет, что у европейцев нет боеспособных армий, которые бы они могли объединить в единую.

Странам ЕС нужно серьезно поработать над созданием боеспособных армий, и не важно, это произойдет в рамках НАТО или нет.

Идея создания совместной армиитакая же старая, как и мечта о европейском единстве. После создания Европейского сообщества угля и стали, с которого начался Евросоюз, шесть стран-основательниц в 1952 году договорились о создании межгосударственных европейских вооруженных сил.

Но этот замысел был потоплен французским парламентом. После этого страны сосредоточились на экономической интеграции. Теперь, когда у ЕС возникли трудности, а Великобритания решила выйти из союза, идея о войске вновь вышла на передний план.

Об этом пишет The Economist, добавляя, что одни говорят о формировании Европейского оборонного союза. Другие же трясут шенгенским паспортом и предлагают дополнить договор о Шенгенской зоне еще и оборонительным аспектом. Еврократы хотят показать, жизнь в ЕС после Brexit продолжается. Они даже уверяют, что когда Лондон окончательно выйдет из объединения, исчезнет и самая большая помеха для военной интеграции. Франция, которая станет крупнейшей военной силой после Brexit, видит в этом шанс отобрать у Германии лидерство в европейском проекте.

"Опасность не в том, что такое большое обсуждение ставит под угрозу НАТО, чего некоторые боятся, а в том, что оно ни к чему не приведет и лишь покажут европейскую слабость. А это усилит две самые большие угрозы для европейской безопасности: провокации со стороны дерзкой России и уход раздраженной Америки", - говорится в статье.

У европейцев есть много причин для оживления своих действий. Россия становится все большей угрозой, а трансатлантический альянс устарел. Американский изоляционизм, который может воплотиться в случае победы Дональда Трампа на выборах, может расколоть НАТО. Хиллари Клинтон тоже хотела бы, чтобы европейцы больше старались. В конце концов, почему США с меньшим количеством населения и болле скромной экономикой, чем у ЕС, должна заботиться о европейской безопасности.

Только четыре из 25 европейских союзников, а именно Великобритания, Эстония, Греция и Польша, выполняют минимальное требование тратить 2% ВВП на оборону. И европейцы тратят большую часть своих денег на бессмысленные "игрушечные армии, флот и воздушные силы". Любая серьезная европейская оборонная политика должна начинаться с разговора о том, что европейцы должны больше тратить. Они должны делиться критически важным оборудованием. Всю оборонительную работу не должны выполнять лишь Британия и Франция, как это было во время кампании в Ливии в 2011 году.

ЕС может обрести дополнительную ценность. С большинством современных угроз: от терроризма до энергетического шантажа, - лучше бороться в гражданских органах. ЕС может лучше справиться с этим, чем НАТО. В Афганистане, Ираке и других месяцах, генералы поняли, что солдаты не могут силой добиться восстановления разрушенных стран. Понадобятся ценные советы в вопросе восстановления государства, которые ЕС может предложить. Европейское объединение также может стать ступенькой для нейтральных скандинавских стран. Так они могут принять большее участие в обороне Балтии сейчас, а позже вступить в НАТО.

Еврокомиссия должна выделить деньги на оборонные исследования. Как и в случае с мониторингом уровней дефицита в национальных бюджетах, она также может заставить страны тратить на оборону.

Риск в том, что, стремясь получить быстрый результат, европейские лидеры могут добиться лишь символической военной интеграции, а не содержательной. Одна из ошибок – это желание создать отдельные штаб-квартиры для военных операций ЕС. Это пустая трата времени и средств: НАТО и страны ЕС уже имеют достаточно различных штаб-квартир. К тому же, Британия грозится заблокировать этот процессу в то время, как договаривается с союзом о новых экономических отношениях. При этом, Брюсселю все равно будет нужно военное сотрудничество с Лондоном. Военные амбиции ЕС не должны заменить НАТО. Альянс все равно будет иметь преимущество с армией США в составе.

Франко-немецкие бюрократы зря говорят о "стратегической автономии". Потому что ничто не будет таким "автономным", как армии, которые не могут двигаться, сражаться или даже увидеть врага без американской помощи. Европейцам нужны транспорте самолеты, вертолеты, беспилотники, спутники, полевые госпитали и тому подобное. Не важно, все это появится в рамках ЕС или НАТО. Вооруженные силы – национальные. Чем сильнее они будут, тем крепче будет как политический, так и военный блок.

В это же время, премьер Чехии считает создание армии ЕС жизненно необходимым. Он подчеркнул, что насилие в Германии и теракт в французской Ницце четко продемонстрировали, что нужно быть готовым ко всем возможным угрозам. Однако фундаментальная проблема, которую предстоит решить в этом вопросе, - это рамки сотрудничества НАТО и ЕС.

Обсуждение возможности создания совместных вооруженных сил европейского объединения начались еще в прошлом году, однако не из-за нападения террористов, а из-за агрессии России против Украины. В частности, Еврокомиссия уверяла, что поддерживает создание единой армии ЕС. В ведомстве отметили, что единая европейская армия "даст четкий сигнал России" к пониманию того, что ЕС как организация серьезно относится к отстаиванию ценностей Евросоюза.