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Разговор между Путиным и Порошенко был непростой, но не на повышенных тонах - Песков

24 октября в 14:10

В Кремле рассказали некоторые подробности встречи "Нормандской четверки".

нормандский формат переговоры
Никакого разговора на повышенных тонах не было - Песков
Официальный твиттер Администрации президента Украины
У президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко в Берлине не было никакого разговора на повышенных тонах, шел непростой, но деловой и достаточно конструктивный разговор, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. 

"Никакого разговора на повышенных тонах не было. Безусловно, разговор был непростой, но в то же время достаточно деловой и достаточно конструктивный. Поэтому эта информация не соответствует действительности", - заявил Песков журналистам, комментируя вопрос о разговоре Путина и Порошенко в ходе переговоров "Нормандской четверки". 

Как писали СМИ, в интервью ряду украинских телеканалов 23 октября Порошенко во время встречи "Нормандской четверки" заявил: "Я во время переговоров голос никогда не повышаю, но просьба прекратить стрелять. Действительно, я обратился к Путину именно с такой просьбой".

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Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным.

Подробнее о результатах встречи лидеров "Нормандской четверки" в Берлине и "дорожной карте" имплементации Минских договренностей читайте в статье Сергея Рахманина "Геймер и таймер" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: РИА Новости
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Тэги Путин Порошенко Песков Украина
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