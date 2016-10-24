Разговор между Путиным и Порошенко был непростой, но не на повышенных тонах - Песков

В Кремле рассказали некоторые подробности встречи "Нормандской четверки".

Никакого разговора на повышенных тонах не было - Песков Официальный твиттер Администрации президента Украины

У президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко в Берлине не было никакого разговора на повышенных тонах, шел непростой, но деловой и достаточно конструктивный разговор, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Никакого разговора на повышенных тонах не было. Безусловно, разговор был непростой, но в то же время достаточно деловой и достаточно конструктивный. Поэтому эта информация не соответствует действительности", - заявил Песков журналистам, комментируя вопрос о разговоре Путина и Порошенко в ходе переговоров "Нормандской четверки".

Как писали СМИ, в интервью ряду украинских телеканалов 23 октября Порошенко во время встречи "Нормандской четверки" заявил: "Я во время переговоров голос никогда не повышаю, но просьба прекратить стрелять. Действительно, я обратился к Путину именно с такой просьбой".

Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября.

перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным.

Подробнее о результатах встречи лидеров "Нормандской четверки" в Берлине и "дорожной карте" имплементации Минских договренностей читайте в статье Сергея Рахманина "Геймер и таймер" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".