Разбившийся самолет с игроками "Шапекоэнсе" требовал посадки из-за нехватки топлива – СМИ

К моменту падения лайнер совершал уже третий круг ожидания вблизи аэропорта.

Пилот Мигель Кирога на повышенных тонах требовал у диспетчеров посадки из-за нехватки топлива

Перед катастрофой пилот разбившегося в Колумбии регионального лайнера British Aerospace 146 с футболистами бразильского клуба "Шапекоэнсе" Мигель Кирога на повышенных тонах требовал у диспетчеров посадки из-за нехватки топлива, сообщает El Tiempo со ссылкой на источники издания.

Приоритет посадки в аэропорту был назначен рейсу из Боготы, ранее сообщившему о проблемах с приборами. В связи с этим борт к моменту падения совершал уже третий круг ожидания вблизи аэропорта.

О нехватке топлива также рассказывала выжившая стюардесса Химена Суарес. При этом в официальном предварительном отчете о катастрофе колумбийские власти заявили, что пилот докладывал диспетчерам только о проблемах с электроникой.

По уточненным данным, в авиакатастрофе в Колумбии, где разбился самолет с бразильской футбольной командой "Шапекоэнсе", погиб 71 человек.

Финал футбольного Кубка Южной Америки перенесен из-за авиакатастрофы в Колумбии. Игра была запланирована на среду в колумбийском городе Медельин, где "Шапекоэнсе" должна была играть с колумбийским "Атлетико Насьональ".

Полная картина авиакатастрофы, в которой погибли футболисты клуба "Шапекоэнсе"