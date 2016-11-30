Разбившийся самолет с игроками "Шапекоэнсе" требовал посадки из-за нехватки топлива – СМИ

К моменту падения лайнер совершал уже третий круг ожидания вблизи аэропорта.
Приоритет посадки в аэропорту был назначен рейсу из Боготы, ранее сообщившему о проблемах с приборами. В связи с этим борт к моменту падения совершал уже третий круг ожидания вблизи аэропорта.
О нехватке топлива также рассказывала выжившая стюардесса Химена Суарес. При этом в официальном предварительном отчете о катастрофе колумбийские власти заявили, что пилот докладывал диспетчерам только о проблемах с электроникой.
По уточненным данным, в авиакатастрофе в Колумбии, где разбился самолет с бразильской футбольной командой "Шапекоэнсе", погиб 71 человек.
Финал футбольного Кубка Южной Америки перенесен из-за авиакатастрофы в Колумбии. Игра была запланирована на среду в колумбийском городе Медельин, где "Шапекоэнсе" должна была играть с колумбийским "Атлетико Насьональ".
Полная картина авиакатастрофы, в которой погибли футболисты клуба "Шапекоэнсе"Медуза