Расмуссен призвал США дать Украине летальное оружие

Об этом он попросил во время встречи с министром обороны США.

Расмуссен попросил США вооружить Украину. flickr/North Atlantic Treat Organisation

Бывший Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен призвал США поддержать Украинуи статусом важного союзника.

Об этом он, в частности, поговорил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом в Копенгагене, сообщает "Радио Свобода".

"Мы говорили о России, по которой ясно, что США продолжают стоять на твердой позиции в отношении агрессии Москвы в Украине и ее неустанных усилий с целью дестабилизировать западные институты, включая НАТО", - написал Расмуссен на своей странице в Facebook.

Он добавил, что во время разговора с Мэттисом также "попросил Вашингтон усилить поддержку Украины предоставлением ей летального оружия как средства сдерживания и предоставлением Украине статуса важного союзника". ПО его мнению, это подчеркнет приверженность Вашингтона к американо-украинскому партнерству в области безопасности.

Ранее в Конгресс США внесли проект о предоставлении Украине летальной оружия. В документе говорится о выделении 150 миллионов долларов на оружие для Украины. Как отмечается, эти средства должны быть доступны министру обороны и госсекретарю (США) для оказания помощи, что предполагает подготовку, приобретение оборудования, смертоносного оружия оборонительного характера, поставок и услуг".

В декабре 2016 года конгресс США одобрил бюджет Пентагона на 2017 год, предусматривающий выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине, что на 50 миллионов больше, чем в 2016 году.