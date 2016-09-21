Расмуссен хочет, чтобы США стали мировым полицейским

Экс-глава НАТО убежден, что следующий американский президент должен быть более решительным в вопросе агрессивного поведения России.

Расмуссен считает, что следующий президент США должен быть более решительным в вопросе России. flickr/North Atlantic Treat Organisation

имеет материальное и моральное превосходство, чтобы остановить надвигающийся хаос и защитить мир. Так в своей статье Wall Street Journal пишет бывший Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен.

"Едва я сел в кресло, как Владимир Путин сказал мне, что НАТО, председателем которого я тогда был, больше не нужен и должен быть расформирован", - вспоминает он в статье.

"После окончания Холодной войны мы распустили блок Варшавского договора. Так и вы должны распустить НАТО. Он – реликт Холодной войны", - цитирует Расмуссен слова Путина, которые он сказал в декабре 2009 года, когда тогдашний глава североатлантического военного блока приехал с официальным визитом в Москву.

Автор добавляет, что тогда он почувствовал, что Путин собирается бросить вызов мировому порядку, который США успешно построили после Второй мировой войны. И вот в 2014 году Россия вторглась в Украину, а впоследствии начала военные действия в Сирии.

"Как бывший премьер-министр Дании и Генеральный секретарь НАТО, я знаю, насколько важно американское лидерство. Нам чрезвычайно нужен президент, который сможет и захочет повести за собой свободный мир и противостоять таким автократам, как Путин. Такой президент, который будет лидером на передовой, а не в тылу. Миру нужен полицейский, чтобы свобода и процветание победили силы угнетения. И единственный надежный и предпочтительный кандидат на эту роль – это США. Поэтому президентские выборы должны стать переломной точкой в истории", - пишет Расмуссен.

Он напоминает, что Ближний Восток охвачен войной, в Северной Африке Ливия пала и стала местом скопления террористов. В Восточной Европе агрессивная Россия жестоко атаковала Украину и оккупировала часть ее территорий. Китай демонстрирует мышцы своим соседям, а КНДР грозит ядерными атаками.

"В интегрированном мире стало клише говорить о "глобальном селе". Но сейчас это село в огне, а соседи дерутся друг с другом на фоне пламени. Так же, как нам нужен полицейский, чтобы восстановить порядок, нам нужен пожарный, который потушит конфликт, такой себе мэр, умный и чувствительный, который возглавит восстановление", - пишет Расмуссен.

На эту роль он тоже видит только единую кандидатуру США. Потому что Россия одержима идеей возродить советскую империю. Китай все еще остается региональным игроком. Европа слаба, разделена и у нее нет лидера. А старые силы – Франция и Великобритания – теперь слишком малы, чтобы играть глобальную роль, которую они когда-то играли.

Недавно экс-генсек НАТО Расмуссен призвал продлить санкции против России на год, а не на полгода. Он напомнил о приближении выборов в Германии и Франции. Поэтому, по его мнению, санкции нужно продлить на более длительный период, чтобы этим вопросом не манипулировали политики в борьбе за власть.

Тем временем, анализируя последнюю речь президента США перед Генеральной ассамблеей ООН, издание Washington Post писало, что у Обамы были хорошие идеи, которые он так и не воплотил.