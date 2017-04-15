Ракетный удар по Сирии вернул США статус "главного ближневосточного жандарма" – эксперт

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На Ближнем Востоке поняли, что иметь Россию в союзниках бессмысленно.

Ракетный удар США по Сирии пошатнул позиции РФ на Ближнем Востоке

Осуществив ракетный, президент США Дональд Трамп дал понять Кремлю, что не считает РФ великой державой и не хочет делить с ней мир на сферы влияния.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Виталий Федянин. По его словам, принимая решение о вторжении в Сирию, Кремлю руководствовался амбициозной целью – новой "Ялтинской конференцией". При помощи сирийской авантюры Москва хотела получить возможность чертить границы, однако американский ракетный удар показал несбыточность этих планов.

"Президент Трамп просто весьма прозрачно намекнул Путину, что не хочет никакой Ялтинской конференции: в ней участвовали великие государства, а он Россию таковой не считает и просит занять свое место согласно размеру ВВП. Если бы США сделали даже сотню соответствующих заявлений, Москва не услышала бы, однако запущенные параллельно "топоры" показали, что жесткая реальность таки существует, и с ней нужно считаться", – говорится в статье.

Автор напоминает, что Москва не раз публично ссылалась на Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирией, который предусматривает, что в случае возникновения угрозы для одной из сторон страны должны принять меры для ее ликвидации. Кремль также разместил в Сирии современные средства ПВО и заявил о полном закрытии воздушного пространства от "нежеланных гостей". Успех ракетного удара США, однако, показал Ближнему востоку и всему миру несостоятельность России как союзника.

"После прилета "Томагавков" на Ближнем Востоке, да и во всем мире поняли, что иметь Россию в союзниках бессмысленно, а иногда даже опасно. Первыми об этом подумали Сирия и Иран", – указывает аналитик.

По его словам, запуск "томагавков" вернул Вашингтону статус "главного ближневосточного жандарма".

"Больше всего это порадовало ближайших американских союзников в регионе. Король Саудовской Аравии Сальман во время телефонного разговора поздравил Трампа со смелым решением в интересах всего региона и мира. Аналогичные заявления сделали ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Израиль, Турция. Аравийские монархии просили о таких ударах еще в 2013 г., после химической атаки в Восточной Гуте", – отмечает Федянин.

Напомним, 7 апреля военные США запустили 59 ракет по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб. Президент Дональд Трамп в своем телеобращении к нации подтвердил, что отдавал приказ о ракетном ударе, объяснив "жизненно важными интересами национальной безопасности" Соединенных Штатов.

Подробнее о политических последствиях акции США в Сирии читайте в статье Виталия Федянина "Томагавк для Путина" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".