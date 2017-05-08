Рациональный еврооптимист: кем является новый президент Франции

ZN.UA описал, кто такой Эммануэль Макрон и чего от него ожидать.

Макрон прошел путь от аутсайдера кампании до президента всего за пять месяцев Facebook/Emmanuel Macron

Во втором туре выборов, который прошел 7 мая, ожидаемо победил независимый центрист Эммануэль Макрон, опередив ультраправую Марин Ле Пен. Еще 5 месяцев назад Макрон был аутсайдером кампании, а главные кандидаты боялись, что он лишь отберет у них голоса. Теперь Макрон победил, но ему предстоит сложный путь поиска поддержки в новом парламенте (выборы которого состоятся в июне) и проведения непопулярных реформ.собрал все, что нужно знать про нового Французского президента и что от него ждать Украине и миру.

Банкир, министр и бунтарь

Макрон, которому всего 39 лет, являлся самым молодым из основных претендентов на должность президента Франции. За это время он успел заработать себе солидное бизнес портфолио, главным в котором является его работа инвестиционным банкиром в банке Ротшильда. С политическим прошлым у Макрона все сложнее – он ни разу не занимал выборную должность, а его политическая карьера ограничивается лишь работой в министерстве экономики в 2014 году, где он продержался меньше двух лет. За это Макрона много кто критиковал, поскольку ему противостояли политики з большим опытом и политической карьерой.

В правительстве Олланда молодой министр задержался ненадолго, а ушел и вовсе со скандалом и обвинениями, что правительство не хочет заниматься реформами. Сразу после этого он зажил недоброй славы у своих бывших сопартийцев "Социалистов", которые назвали это рекламным ходом перед избирательной кампанией. Макрон создал свое движение "En Marche", от которого и подался на президентские выборы.

Умеренный антисистемный кандидат

Больше чем последние 50 лет на выборах президента во Франции побеждали представители двух классических партий: "Социалистов" и "Республиканцев". Потому много кто не воспринял попытки молодого экс-министра попробовать себя в президентской гонке. В то же время, в стране наблюдался высокий потенциал протестного электората, который был готов поддержать "несистемного" кандидата. Последние несколько лет громоотводом для этого электората была Марин Ле Пен, однако сомнительные успехи Франсуа Олланда создали большое количество "бунтарей" и среди умеренной части французов.

На этой волне Макрон, который называет себя "ни правым, ни левым", выглядел убедительной альтернативой Ле Пен. Его экономическая программа выглядела, как компромисс между радикальными реформами "Республиканцев" и опасениями "Социалистов". За Макрона голосовали жители крупных городов с высоким уровнем доходов. При этом возрастная структура говорит о том, что Макрона поддержала в основном старшая часть страны. Политическая часть программы, которая включала сотрудничество с Евросоюзом и вопросы миграции, выглядела оптимистично. Это дало Макрону имидж рационального оптимиста, который верит в "светлое будущее", но не боится идти на радикальные и сложные шаги.

Немало помогла Макрону и трансформация его имиджа из "французского Обамы" и практически телевизионного персонажа в политика с тщательно выстроенной программой. Еще в феврале, когда Макрона уже рассматривали одним из главных претендентов на должность президента Франции, о его позиции по большинству вопросов не знал никто и это пугало. Однако ему удалось объединить за своей спиной эффективную команду и сформулировать четкую программу.

Что дальше?

Победа Макрона на выборах стала облегчением для Европы после триумфа Дональда Трампа и выхода Британии из Евросоюза. Были и промежуточные победы умеренных сил в Австрии и Нидерландах, однако французские выборы стали главным тестом для целостности Европы. Но, пока Макрона поздравляют с победой, страна уже готовится к парламентским выборам, которые пройдут в июне. Эти выборы станут серьезным тестом для Макрона, поскольку его движение маловероятно получит много мест в парламенте, и почти точно не будет иметь большинства.

Потому Макрону придется договариваться с другими партиями, чтобы создавать коалиционное правительство. И тут у президента не много альтернатив: крайние правые и левые находятся с ним в напряженных отношениях, а "Социалисты" не согласятся с его экономической программой.

После первого тура выборов появилась информация, что группа республиканцев, которую возглавляет Франсуа Баруэн, проводит переговоры о создании коалиционного правительства с Макроном после июльских выборов. Макрон получит поддержку республиканцев, а сам Баруэн претендует на должность премьер-министра. Такая комбинация может оказаться самой выгодной для проведения бизнес-ориентированных экономических реформ.

Сильная Европа

Но самым главным результатом президентства Макрона окажется возобновление доверия к европейскому проекту. Уже после первого тура, когда стало ясно, что Макрон выходит во второй тур, фондовые рынки и евро позитивно отреагировали на эти сообщения. Новый президент не скрывает своих намерений сотрудничать с Ангелой Меркель (а если будет нужно,то и с Мартином Шульцом) для возобновления доверия внутри Евросоюза. Лидеры стран будут сходиться во всех основоположных вопросах от кризиса беженцев до позиции по антироссийским санкциям. Последнее особо важно для Украины, поскольку любой другой кандидат (за исключением Бенуа Амона) грозил развалом единой европейской позиции в этом вопросе и появлением потенциального недоброжелателя в Нормандском формате.

Макрон не был замечен и в характерном французскому политикуме антиамериканизме, что говорит о продолжении сотрудничества в рамках НАТО. Но самое важное то, что Макрон занимает проактивную позицию и не тяготеет к изоляционизму. А это говорит о том, что у Европы наконец может опять появиться второй лидер.