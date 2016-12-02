Путину не о чем рассказать россиянам, кроме войны – Wyborcza

Ежегодная речь российского президента на этот раз оказалась удивительно скучной и пустой.

Ежегодная речь Путина оказалась пустой. kremlin.ru

Ежегодное обращениедо российских парламентариев, несмотря на ожидания, не содержало никакой важной инициативы в международной политике. То, что он сказал на этот раз своей стране, прозвучало как концерт добрых и невероятных обещаний.

Об этом на страницах Gazeta Wyborcza пишет обозреватель Вацлав Радзивинович, цитируя слова российского оппозиционера Алексея Навального, который после речи президента России, прокомментировал: "Если речь не идет о войне, ему нечего сказать".

Речь президента России перед министрами, депутатами, сенаторами и другими важными людьми, приглашенными в Кремль, всегда считалась важным событием. Ожидания были такими же и в этом году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что в этот раз речь его шефа будет "особой". Можно было предположить, что Москва и мир услышат какие-то предложения в связи с появлением новой администрации в Вашингтоне, от которой российская сторона ожидает улучшения в отношениях.

Но в результате заявление в этом вопросе было лишь косвенным, мол Москва "готова к сотрудничеству с новой командой в США". При этом, хозяин Кремля сказал это только после того, как похвалил "примерные, основанные на уважении интересов партнеров" отношения между Россией и Китаем, а также вспомнил об улучшении отношений с Японией и Индией.

Путин говорил о том, что Москва готова "к серьезному разговору о международной системе безопасности". Этот тезис он повторяет не первый раз, и в мире ее трактуют как приглашение в "новую Ялту" и разделу мира на так называемые сферы влияния, после которого Россия получит гарантии доминирования над постсоветским пространством, а пережде всего – над Украиной.

О Сирии Путин говорил тоже не много. Он фактически дословно повторил прошлогодние рассказы о том, что российская армия в ближневосточной стране показала свои "различные возможности". Московская элита ждала сигнал от Путина, который бы указал на то, как Россия должна готовиться 100 годовщине октябрьского переворота и 80-летия великих сталинских чисток. Но и здесь президент разочаровал, заявив, что история должна служить лишь народу, однако не может быть предметом для спекуляций, которые "вызывают большой шок". А это означает, что мумия Ленина будет и дальше лежать в мавзолее на Красной площади, а Сталина и дальше в Москве будут считать "эффективным менеджером".

Как и каждый год, Путин обещал развитие образования, медицины, промышленности, сельского хозяйства. Поручил также правительству разработать план экономического развития, чтобы российская экономика догнала и перегнала мир. И это хорошее поручение. Но эксперты в чиновники в России уже давно спорят, как устроить "русское экономическое чудо". Одни убеждают, что время мобилизовать экономику и приблизить ее чуть ли не к военной, а другие настаивают на реформах, без которых страну ждет стагнация ближайшие 20 лет. И согласия в этом споре до сих пор достичь не удалось.

Радзивинович, подытоживая сказанное Путиным, еще раз согласился с Навальным: "Если речь не идет о войне, ему не о чем говорить. Без международной истерики выступления президента становятся скучными и пустыми. Такие речи у нас произносит каждый губернатор, каждый мэр".

Напомним, что во время речи Путин назвал "мифом" агрессию России против соседей и заверил, что Москва якобы "уважает международные законы. Хотя на самом деле российская аннексия Крыма и вторжение в Донбасс противоречит этому утверждению.

Также Путин предложил Трампу сотрудничать на равных. Он заявил, что у России и США общая ответственность за обеспечение международной безопасности и стабильности, укрепление режимов нераспространения (оружия)".