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Путин заявил о желании "успешно завершить карьеру"

6 декабря в 01:02

После ухода с президентского поста кремлевский лидер планирует путешествовать.

Владимир Путин
Путин признался челябинским рабочим в своих желаниях
Сайт президента России
Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о желании "успешно завершить свою карьеру". На встрече с работниками челябинского завода "Этерн" российский президент рассказал, что после ухода с президентского поста планирует путешествовать.

"Я хочу успешно завершить свою карьеру", – ответил Путин на вопрос одного из рабочих о том, какая у него есть мечта. Отвечая на вопрос о хобби, кремлевский лидер признался в любви к путешествиям.

"Сегодня все мои путешествия сводятся к тому, что я приезжаю в аэропорт, из него перебираюсь в какое-то помещение, потом назад в аэропорт, вот вроде куда-то съездил. Мне хотелось бы, конечно, по-другому путешествовать, посмотреть на природу, на какие-то исторические памятники", – признался Путин.

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Очередные выборы президента РФ должны состояться в 2018 году. В интервью изданию Bloomberg Путин уклонился от прямого ответа на вопрос, планирует ли он в четверый раз баллотироваться на пост президента, заявив, что говорить об этом "преждевременно". При этом Путин заявил, что будущий российский лидер должен быть "молодым", но достаточно "зрелым".

Напомним, Путина дважды избирали президентом России в 2000 и 2004 годах. С 2008-2012 годах он возглавлял Правительство РФ при президенте Дмитрии Медведеве, по истечении президенсткого срока которого в третий раз стал главой государства.

По материалам: Интерфакс
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Тэги Путин Кремль президент РФ
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