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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Российский лидер уверен, что за океаном у него есть масса сторонников, почитающих традиционные ценности.

Путин рассказал о своей популярности среди американцев vlada.io

Президент РФ Владимир Путин заявил, что значительная часть избирателей Республиканской партии в США поддерживает его, в то время как Демократическая партия пытается "свалить" на него свои провалы во внутренней политике.

"Нынешняя администрация демократической партии пытается свалить свои провали на внешние факторы. Они проиграли не только выборы президента. Республиканцы получили большинство в Сенате, в Конгресс, где у республиканцев большинство. Это что, тоже моя работа? Это тоже я сделал? Это свидетельствует о системных проблемах Демократов", – заявил российский лидер в ходе своей "большой" пресс-конференции, отвечая на вопрос о выборах в США.

Путин убежден, что в США у него есть немало единомышленников, придерживающихся традиционных ценностей.

"То что, значительная часть республиканских избирателей поддерживают президента РФ я даже не отношу на свой личный счет. Это означает, что у большинства американского народа совпадают взгляды на то, как должен быть построен мир, какие у нас общие интересы и опасности. Хорошо, что у нас есть единомышленники, которые придерживаются традиционных ценностей", – подчеркнул он, добавив, что американо-российские отношения следует строить на общих интересах.

Ранее Избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что выступает за диалог с российским президентом Владимиром Путиным, однако отвергает идею того, что любое потепление отношений с Москвой можно будет назвать "перезагрузкой".

Тем временем, республиканец Джон Маккейн назвал "неприемлемыми" намерения Трампа сблизиться с Россией. Он напомнил, что Путин - это бывший агент КГБ, которому нельзя верить. А последняя попытка США перезагрузить отношения с Россией закончились вторжением российских войск в Украину и Сирию.