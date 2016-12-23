Путин заявил о своей популярности среди сторонников Республиканской партии США

Российский лидер уверен, что за океаном у него есть масса сторонников, почитающих традиционные ценности.
"Нынешняя администрация демократической партии пытается свалить свои провали на внешние факторы. Они проиграли не только выборы президента. Республиканцы получили большинство в Сенате, в Конгресс, где у республиканцев большинство. Это что, тоже моя работа? Это тоже я сделал? Это свидетельствует о системных проблемах Демократов", – заявил российский лидер в ходе своей "большой" пресс-конференции, отвечая на вопрос о выборах в США.
Путин убежден, что в США у него есть немало единомышленников, придерживающихся традиционных ценностей.
"То что, значительная часть республиканских избирателей поддерживают президента РФ я даже не отношу на свой личный счет. Это означает, что у большинства американского народа совпадают взгляды на то, как должен быть построен мир, какие у нас общие интересы и опасности. Хорошо, что у нас есть единомышленники, которые придерживаются традиционных ценностей", – подчеркнул он, добавив, что американо-российские отношения следует строить на общих интересах.
Ранее Избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что выступает за диалог с российским президентом Владимиром Путиным, однако отвергает идею того, что любое потепление отношений с Москвой можно будет назвать "перезагрузкой".
Тем временем, республиканец Джон Маккейн назвал "неприемлемыми" намерения Трампа сблизиться с Россией. Он напомнил, что Путин - это бывший агент КГБ, которому нельзя верить. А последняя попытка США перезагрузить отношения с Россией закончились вторжением российских войск в Украину и Сирию.ZN.UA