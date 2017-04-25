Путин заявил о намерениях укрепить морские стратегические ядерные силы

По словам Путина, к 2025 году необходимо создать сбалансированный состав ВМФ РФ, "который будет способен решать весь комплекс задач".

Путин собрался разметить российский флот во всех важных районах Мирового океана Сайт президента России

Россия намерена разместить флот во всех стратегически важных районах Мирового океана и укрепить морские стратегические ядерные силы, заявил президент РФ

"Основные приоритеты развития ВМФ - это укрепление морских стратегических ядерных сил, оснащение современным оружием, а также синхронизация развития обеспечивающей инфраструктуры", - сказал Путин.

Он добавил, что к 2025 году необходимо создать сбалансированный состав ВМФ, "который будет способен решать весь комплекс задач".

Ранее издание Sueddeutsche Zeitung писало, что Россия не может позволить себе новую гонку вооружений. В статье говорится, что за последние 38 лет в мире не звучало так много ядерной риторики, как сегодня. Даже в разгар Холодной войны никто не позволял себе так легкомысленно угрожать применением ядерного оружия.