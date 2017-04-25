Путин заявил о намерениях укрепить морские стратегические ядерные силы

По словам Путина, к 2025 году необходимо создать сбалансированный состав ВМФ РФ, "который будет способен решать весь комплекс задач".
"Основные приоритеты развития ВМФ - это укрепление морских стратегических ядерных сил, оснащение современным оружием, а также синхронизация развития обеспечивающей инфраструктуры", - сказал Путин.
Он добавил, что к 2025 году необходимо создать сбалансированный состав ВМФ, "который будет способен решать весь комплекс задач".
Ранее издание Sueddeutsche Zeitung писало, что Россия не может позволить себе новую гонку вооружений. В статье говорится, что за последние 38 лет в мире не звучало так много ядерной риторики, как сегодня. Даже в разгар Холодной войны никто не позволял себе так легкомысленно угрожать применением ядерного оружия.
Интерфакс-Украина