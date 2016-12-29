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Путин заявил о намерении сократить военное присутствие России в Сирии

29 декабря в 14:46

Однако РФ Россия будет "продолжать дальше оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом", сказал президент РФ.

Путин
Путин заявил, что Россия будет "продолжать борьбу с международным терроризмом"
сайт президента РФ
Президент России Владимир Путин согласился с предложением министерства обороны РФ сократить военное присутствие России в Сирии.

При этом, Путин заявил, что Россия будет "продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом".

"Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", - сказал российский президент.

В четверг, 29 декабря, на встрече с Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "в настоящее время сформированы все предпосылки для прекращения боевых действий на территории Сирии, и налаживания прямого диалога между правительством Сирии и оппозиции".

Путин в четверг заявил, что власти Сирии и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня.

Россия начала военную кампанию в Сирии осенью 2015 года. 

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Основные моменты истории сирийского конфликта  читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги Россия Сирия Путин
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