Путин заявил о намерении сократить военное присутствие России в Сирии

Однако РФ Россия будет "продолжать дальше оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом", сказал президент РФ.

Путин заявил, что Россия будет "продолжать борьбу с международным терроризмом" сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин согласился с предложением министерства обороны РФ сократить военное присутствие России в Сирии.

При этом, Путин заявил, что Россия будет "продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом".

"Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", - сказал российский президент.

В четверг, 29 декабря, на встрече с Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "в настоящее время сформированы все предпосылки для прекращения боевых действий на территории Сирии, и налаживания прямого диалога между правительством Сирии и оппозиции".

Путин в четверг заявил, что власти Сирии и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня.

Россия начала военную кампанию в Сирии осенью 2015 года.

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