Путин все равно собирается к Олланду, который не очень настроен на встречу с президентом РФ

В Кремле ответили на заявление французского президента, который засомневался в целесообразности встречи с Путиным 19 октября в Париже.

В Кремле официально не знают о нежелании Олланда встречаться с Путиным ntv.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает подготовку к предстоящему визиту Владимира Путина в Париж. В такой способ в Кремле ответили на сообщения о возможной отмене встречи французского президента Франсуа Олланда с российским.

На прошлой неделе глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Путин 19 октября посетит с визитом Францию, где якобы должен обсудить с Олландом ситуацию в Сирии и в Украине.

Ранее Олланд в интервью телеканалу TMC (группа TF1) задал вопрос о полезности встречи с Путиным. "Мы никакой официальной информации на этот счет не имеем, продолжается подготовка к предстоящему визиту Путина в Париж, запланированы переговоры в Елисейском дворце", - сказал Песков. "Иной информации от наших французских коллег мы не имеем. Из этого и исходим", - добавил он.

Ранее Олланд заявил, что не уверен, захочет ли он встречаться с Путиным, который планирует посетить Париж 19 октября. В воскресном интервью телеканалу TF1 французский президент резко осудил действия российской авиации в Сирии, в частности бомбардировки Алеппо, а также сообщил, что еще не принял окончательного решения, состоится ли его встреча с российским лидером. "Я сам задаю себе этот вопрос. Будет ли это полезно? Необходимо ли это? Можем ли мы сделать что-то еще, что заставит его прекратить то, что он совершает совместно с сирийским режимом, а именно - бомбардировки Алеппо и его населения своими военно-воздушными силами", – заявил Олланд.

В то же время президент Франции допустил, что встреча все-таки состоится. "Если я его приму, я скажу ему, что это неприемлемо", – заверил Олланд.

8 октябряс призывом немедленно восстановить режим прекращения огня в Аллеппо, население которого оказалось на грани гуманитарной катастрофы.

Ранее в Госдепартаменте заявили о выходе США из переговров с РФ по мирному урегулированию сирийского конфликта. США выведут из Сирии персонал, который должен был контролировать реализацию мирных соглашений. При этом Вашингтон не собирается разрывать военные контакты с Россией для избежания конфликтов в воздухе.

Кроме того, в США и ЕС уже обсуждается вопрос введения против России нового пакета санкций за ее действия в Сирии.

Подробнее о соглашении о ситуации в Сирии и перспективах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".