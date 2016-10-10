Топ Новости
<
>

Путин все равно собирается к Олланду, который не очень настроен на встречу с президентом РФ

10 октября в 10:22

В Кремле ответили на заявление французского президента, который засомневался в целесообразности встречи с Путиным 19 октября в Париже.

Путин Олланд
В Кремле официально не знают о нежелании Олланда встречаться с Путиным
ntv.ru
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает подготовку к предстоящему визиту Владимира Путина в Париж. В такой способ в Кремле ответили на сообщения о возможной отмене встречи французского президента Франсуа Олланда с российским. 

На прошлой неделе глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Путин 19 октября посетит с визитом Францию, где якобы должен обсудить с Олландом ситуацию в Сирии и в Украине. 

Ранее Олланд в интервью телеканалу TMC (группа TF1) задал вопрос о полезности встречи с Путиным. "Мы никакой официальной информации на этот счет не имеем, продолжается подготовка к предстоящему визиту Путина в Париж, запланированы переговоры в Елисейском дворце", - сказал Песков. "Иной информации от наших французских коллег мы не имеем. Из этого и исходим", - добавил он. 

Ранее Олланд заявил, что не уверен, захочет ли он встречаться с Путиным, который планирует посетить Париж 19 октября. В воскресном интервью телеканалу TF1 французский президент резко осудил действия российской авиации в Сирии, в частности бомбардировки Алеппо, а также сообщил, что еще не принял окончательного решения, состоится ли его встреча с российским лидером. "Я сам задаю себе этот вопрос. Будет ли это полезно? Необходимо ли это? Можем ли мы сделать что-то еще, что заставит его прекратить то, что он совершает совместно с сирийским режимом, а именно - бомбардировки Алеппо и его населения своими военно-воздушными силами", – заявил Олланд. 

В то же время президент Франции допустил, что встреча все-таки состоится. "Если я его приму, я скажу ему, что это неприемлемо", – заверил Олланд.

Читайте также: Трехсторонняя встреча Путина, Олланда и Меркель по Украине на саммите G20 в Китае не состоится
 8 октября РФ заблокировала предложенный Францией проект резолюции Совета Безопасности ООН с призывом немедленно восстановить режим прекращения огня в Аллеппо, население которого оказалось на грани гуманитарной катастрофы.

Ранее в Госдепартаменте заявили о выходе США из переговров с РФ по мирному урегулированию сирийского конфликта. США выведут из Сирии персонал, который должен был контролировать реализацию мирных соглашений. При этом Вашингтон не собирается разрывать военные контакты с Россией для избежания конфликтов в воздухе.

Кроме того, в США и ЕС уже обсуждается вопрос введения против России нового пакета санкций за ее действия в Сирии.

Подробнее о соглашении о ситуации в Сирии и перспективах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: РИА Новости
Читайте также
Тэги Россия Сирия Франция Олланд Путин Украина
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
2 комментария
  • Vladimir Musin Сегодня, 10:56 "Понт" всех запугать-- не пролез и теперь"трясущийся гопник"--включил повышенную "задную"..))) Изоляция от всех здравых+Гаага,вот его плачебный финал.Жаль нормальных,адекватных людей из рашки... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Александр Хахлов Сегодня, 10:47 карлик просто уже по горло сыт своим импортозаменителями и пускают слюни в предвкушении пармезана устриц и фуа-гры Ответить Цитировать Пожаловаться
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.84
EUR 28.79
Последние новости